دورات مجانية في التحول الرقمي للمتفوقين بعلوم سوهاج

نظمت كلية العلوم بجامعة سوهاج، دورة تدريبية مجانية عن التحول الرقمي للطلاب المتفوقين من الفرقة الرابعة، وذلك بقاعة المعامل الإفتراضية بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تحفيز الطلاب وتشجيعهم على الإستمرار في الإجتهاد والتفوق، بالإضافة إلى رفع كفاءتهم المهارية في الحاسب الآلي، وتحفيزا لأقرانهم على الإجتهاد للإستفادة من الإمتيازات التي تقدمها الكلية لطلابها المتفوقين.

وأشار الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، إلى أن التحول الرقمي اصبح شرطاً أساسياً للحصول على الشهادات المتقدمة في مختلف المجالات، حيث يجب على طلاب الدكتوراه والماجستير والدبلوم أن يحصلوا على شهادة التحول الرقمي، حتى يتمكنوا من الحصول على شهاداتهم الرسمية.

وأوضح أن دورات التحول الرقمي تنقسم إلى 7 برامج أساسية، بالإضافة لبرنامجين يمكن للمتقدم أن يقوم بإختيارهما، حيث يجب على الطالب أن ينجح في الإختبارات الخاصة بهذه البرامج، وذلك حتى يتمكن من الحصول على شهادة التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أنه حضر التدريب كلا من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور زكريا عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبدالحكيم أستاذ مساعد بقسم الفيزياء، وقام بتدريب الطلاب كلا من الدكتور كمال طلب مدرس بقسم الفيزياء، والدكتور محمود هارون وأحمد رفعت المعيدين بقسم الفيزياء.