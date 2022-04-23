المفتي عن بيع المرأة ذهبها لمساندة زوجها: هى حرة فيه والتفاهم مطلوب

علق الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على سؤال الإعلامي حمدي رزق، ببيع المرأة ذهبها لمساندة زوجها واستبداله بذهب صيني كي لا يتم احراجه أمام أسرتها.



وقال الدكتور شوقي علام خلال برنامج "مكارم الأخلاق " المذاع على قناة صدى البلد، إننا نفضل أن يكون هناك هذا الجانب من الستر وخاصة إذا كان سيترتب عليه ضرر أو إحراج أما إذا كانت الأسرة متفهمة فالوضوح أفضل .



وأضاف أنه ينبغي علي كوالد أو شقيق للبنت التي تزوجت أن أعرف انها أصبحت لها ملكيتها المستقلة من ناحية الذهب والمهر والبيت التي تكون فيه.

وأوضح د. شوقي علام، ينبغي أن يتغير فكرنا ولا يكون هناك أي بحث في أسرارها هى وزوجها و ذهبها معها هى وزوجها يتصرفان به كيفما يريدان والعلاقة الزوجية علاقة مودة ورحمة.

وتابع أن بحث الأسرة في أسرار العلاقات الزوجية للأولاد تؤزم الحياة الزوجية والذهب ملك الزوجة وهى حرة فيه والتفاهم يجب أن يكون بين الطرفين.