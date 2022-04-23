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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

إطلاق مسابقة بين طلاب الجامعات حول أفضل فيلم قصير وأغنية وبوستر وأوبريت

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

وافق المجلس الاعلى للجامعات، على إطلاق مسابقة بين طلاب الجامعات حول أفضل فيلم قصير وأغنية وبوستر وأوبريت ومبادرة ذاتية، وبحث في مجال نشر الفكر المُعتدل ونبذ التطرف والإرهاب، 

كما وافق المجلس الاعلى للجامعات ، على تشكيل لجنة من عدد من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب لتحكيم المسابقة، لاختيار أفضل الأعمال وتكريم الطلاب الفائزين. 

وسبق أن أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ضرورة التزام الجامعات بالبرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022، موجهًا باستعداد الجامعات لامتحانات نهاية العام الدراسي، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب قبل موعد انعقادها بفترة كافية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة لجان الامتحانات.

وصرح د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، بأن المجلس استعرض في اجتماعه عددًا من التقارير المهمة، شملت التقرير المُقدم من د. هشام المناوي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأشار التقرير إلى تزايد أعداد أعضاء هيئة التدريس المُشاركين بصندوق الرعاية الصحية، والذين وصل عددهم حتى الآن إلى ٣٣ ألفًا من ٧ جامعات، وجاري حاليًا إنهاء اشتراكات ألاف الأعضاء الجُدد، من خلال التعاقد مع باقي الجامعات والمراكز البحثية. 

ووجه الوزير الشكر لإدارة الصندوق وشركة مصر للتأمين ورؤساء الجامعات وأمين المجلس الأعلى للجامعات على التعاون والتنسيق الجيد الذي أدى إلى بدء الخدمة بالصندوق في أول أبريل الجاري كما كان مخططًا له، حيث إن صندوق الرعاية الصحية إنشاؤه بناءًا على القانون رقم 162 لسنة 2018 والخاص بتنظيم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية، والذي تضمن إنشاء الصندوق، ويتم تمويله طبقًا للقانون واللائحة التنفيذية من المصادر الآتية: ( 5% من موازنة إنشاء كل فرع من فروع الجامعات الأجنبية في مصر، و2% سنويًا من الرسوم الدراسية التي تقوم بتحصيلها أفرع الجامعات الأجنبية من الطلاب والدارسين بجميع البرامج، والرسوم المفروضة على طلاب الإشراف الخارجي التي تُحددها اللائحة التنفيذية، واشتراكات سنوية من أعضاء الصندوق)؛ وذلك بهدف الحفاظ على استمرارية الصندوق في أداء الدور المنوط به في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما تم إتاحة كافة المعلومات المُتعلقة بالصندوق، عبر المنصة الإلكترونية الخاصة به http://hcf.mohesr.gov.eg

و استعرض المجلس التقارير المُقدمة من رؤساء لجان القطاعات الفنية بالمجلس الأعلى للجامعات حول نتائج الزيارات الميدانية للكليات بالجامعات المُختلفة، التي لم يمر على إنشائها 10 سنوات، للتأكد من استيفاء كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لاستمرار العملية التعليمية بالكفاءة المطلوبة، وقدم الوزير الشكر للجان القطاع المختلفة على متابعتها الميدانية للكليات، ووجه بضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية خلال الفترة القادمة.

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