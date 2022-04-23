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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل دعوى إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي لجلسة 14 مايو

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من نجيب ميخائيل المحامي، والتي طالب فيها بمحو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، لجلسة 14 مايو للإطلاع.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية كل من  وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية.


وقال نجيب في دعواه، إن أمر الديانة في البطاقة غير مفهوم وهو وجود خانة الديانة على البطاقة الشخصية في ظل دولة شعبها متدين بطبيعته وهذا سر تفرده وتفوقه.


وأضافت الدعوى: ليست البطاقة الشخصية التي تحمل خانة الديانة هي بيان تحصلت عليه بالوراثة، ويؤدي وجود خانة الديانة بإستغلال أصحاب النفوس الضعيفة والتي تؤدي إلى شرخ بوحدتنا الوطنية بعد أن تلاحمت وأصبحت نسيجا قويا وسبيكة عظيمة.

محكمة القضاء الاداري مجلس الدولة خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي خانة الديانة بطاقة الرقم القومي

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