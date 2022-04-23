تأجيل دعوى إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي لجلسة 14 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من نجيب ميخائيل المحامي، والتي طالب فيها بمحو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، لجلسة 14 مايو للإطلاع.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية كل من وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية.



وقال نجيب في دعواه، إن أمر الديانة في البطاقة غير مفهوم وهو وجود خانة الديانة على البطاقة الشخصية في ظل دولة شعبها متدين بطبيعته وهذا سر تفرده وتفوقه.



وأضافت الدعوى: ليست البطاقة الشخصية التي تحمل خانة الديانة هي بيان تحصلت عليه بالوراثة، ويؤدي وجود خانة الديانة بإستغلال أصحاب النفوس الضعيفة والتي تؤدي إلى شرخ بوحدتنا الوطنية بعد أن تلاحمت وأصبحت نسيجا قويا وسبيكة عظيمة.