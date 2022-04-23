مصرع أكثر من 100 شخص في انفجار مصفاة نفط بنيجيريا

أعلن مسئول نيجيري أن انفجارًا وقع في مستودع غير قانوني لتكرير النفط بولاية ريفرز أسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مفوض الموارد البترولية بالحكومة النيجيرية جودلاك أوبيا "اندلع حريق في مستودع غير قانوني أدى إلى انفجار أودى بحياة 100 شخص لم يتم التعرف عليهم بعد".

وقال مركز حماية البيئة والشباب النيجيري إن العديد من المركبات التي كانت في طابور لشراء وقود غير قانوني احترقت نتيجة الانفجار.

وتنتشر مستودعات تكرير النفط غير القانونية في منطقة دلتا النيجر بسبب معدلات البطالة المرتفعة، لكن العمل بها ينطوي على مخاطر جسيمة.

ويتم استخراج النفط الخام من شبكة من خطوط الأنابيب المملوكة لشركات النفط الكبرى ويتم تكريره إلى منتجات في صهاريج مؤقتة.

وقُتل 25 شخصًا على الأقل، بينهم بعض الأطفال، في انفجار وحريق في مصفاة تكرير أخرى غير قانونية في ولاية ريفرز، خلال شهر أكتوبر 2021.

وفي فبراير، قالت السلطات المحلية إنها بدأت حملة لمحاولة وضع حد لتكرير النفط الخام المسروق، لكن دون نجاح يذكر على ما يبدو.

ويقدر المسئولون الحكوميون أن نيجيريا، أكبر منتج ومصدر للنفط في إفريقيا، تفقد ما معدله 200 ألف برميل يوميًا من النفط - أكثر من 10 في المائة من الإنتاج - يسرقهم لصوص خطوط أنابيب النفط.