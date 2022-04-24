لفتة إنسانية من قرينة الرئيس تجاه أم فقدت أبناءها الثلاثة|القصة كاملة لوفاتهم

اتشحت قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بـ محافظة دمياط بالسواد بعد وفاة ثلاثة أشقاء من أبنائها يدرسون بـ كليات الطب والصيدلة في حادث انقلاب سيارة بترعة السلام أثناء عودتهم من سيناء.

الناجي من حادث الأطباء

القصة الكاملة لـ وفاة ثلاثة أشقاء

وخيم حزن عميق على أهالي محافظة دمياط وقراها فور سماعهم خبر وفاة الأشقاء الثلاثة، وأصبح البكاء في كل مكان أمام بيت الأشقاء الثلاثة.

الحادث وقع عند مدينة القنطرة شرق، حيث تعرضت السيارة لـ حادث مروع وسقطت في مياه ترعة السلام مما أسفر عنه وفاة ثلاثة أشقاء وإصابة زميلهم الرابع، الذي نقل على إثرها إلى مستشفى القنطرة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت قوة أمنية ورجال الإسعاف لموقع الحادث، وتبين أن السبب في انقلاب المقطورة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وحينها- تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابه العامة.

وكالصاعقة استقبل الأهالي خبر وفاة الثلاثة أشقاء بمزيد من التعجب وعد التصديق والحزن، بفضل ما تركه الأشقاء الثلاثة من ذكريات طيبة لدى الأهالي، الذين هرعوا للتأكد من الخبر، والبحث عن الحقيقة التي تمنوا أن لا تكتمل.

جنازة الأشقاء الثلاثة

نجاة زميل الأشقاء الـ 3 من الموت

كان ثلاثة أشقاء محمود أحمد محمد عثمان 22 سنة مقيم بكفر سعد بمدينة دمياط، طالب بالسنة الرابعة بـ كلية طب الأسنان، وآية أحمد عثمان 24 سنة مقيمة بنفس العنوان طالبة في كلية الصيدلة وآلاء أحمد محمد عثمان 19 سنة مقيمه بنفس العنوان طالبة بكلية طب الاسنان، جامعة سيناء، في طريق عودتهم الأربعاء إلى مدينة دمياط في سيارة ملاكي بعدما تناولوا الإفطار مع زملائهم، وكان بصحبتهم زميل رابع.

وأصيب زميلهم الرابع ويدعى محمود الكحلاوي طالب بجامعة سيناء، وتم نقله إلى مستشفى القنطرة شرق للعلاج.

وكانت تسير الجنازة حاملة جثامين الثلاثة أشقاء في كليات الطب والصيدلة ضحايا حادث الإسماعيلية بالزغاريد.

وكان المشهد الجنائزي مهيب أثناء تشيع الآلاف من أهالي محافظة دمياط جنازة الثلاثة أشقاء وسط حاله من الحزن الغير مسبوقة.

وحضر الجنازة الآلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة وسادت حالة من الحزن بين أهالى القرية ووصفوا الشباب الذين لقوا مصرعهم بأنهم "على خلق وسمعة طيبة بين أهالى القرية".

السيدة انتصار السيسي

مواساة قرينة الرئيس السيسي

وأجرت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اتصالا هاتفيًا بالسيدة دعاء الشحات والدة الأشقاء الثلاثة الذين لقوا مصرعهم إثر حادث أليم قبل أيام.

وأعربت السيدة انتصار السيسي، خلال الاتصال أنه "لا يوجد كلمات يمكن أن تعبر عن الحزن والألم الذي يعتصر قلوب الجميع لهذا المصاب الجلل، داعية المولى سبحانه أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يربط على قلب الأم المكلومة، وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان".

وأكدت السيدة انتصار السيسي لوالدة الأطباء الثلاثة أن "الجميع بجانبها في مصابها، حيث وجدت خلال اتصالها بالأم أنها صابرة، محتسبة، وراضية بقضاء الله وقدره رغم ألم الفاجعة".

كما حرصت قرينة رئيس الجمهورية، على تعزية والدة الأطباء الثلاثة، هاتفيًا، لإبلاغها مواساتها الصادقة، كأم قبل أي شيء، وتقديم أي دعم ممكن للتخفيف عنها، حيث "كانت هذه السيدة العظيمة نموذجًا في الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره وحكمته".

حسام عثمان عم الأشقاء

عم الأشقاء الثلاثة يروي المأساة

قال حسام عثمان عم الأشقاء الثلاثة الذين لقوا مصرعهم إثر انقلاب سيارتهم بترعة السلام: "علمنا بالخبر عبر تلقي اتصال من الناجي الوحيد من الحادث وهو طالب صديق محمود الذي تعرض لإصابات ونقل المستشفى".

ولفت: "أخبر والدهم أنهم تعترضوا لحادث بسيط، وهرعنا إلى المستشفى فوجدنا جثتى محمود وأية بالمشرحة، بينما كانت فرق الإنقاذ تبحث عن آلاء، حيث عثر عليها فى التاسعة من صباح اليوم التالي".

ومن ناحيته، أكد محمد خال الأطباء الثلاثة، إنه أول من استقبل خبر وفاتهم من أحد زملائهم، وأن الأشقاء لقوا مصرعهم بعد سقوطهم في ترعة السلام ناحية سيناء.

ولفت أن "قوات الإنقاذ النهري قد استطاعت انتشال محمود وآيه لكنهم ظلوا إلى بعد آذان الفجر يبحثون على جثمان آلاء حتى وجدوها".

جامعة سيناء تنعي الأشقاء الأطباء

جامعة سيناء تنعى وفاة ثلاثة أشقاء

ومن جهتها نعت جامعة سيناء، وفاة ثلاثة أشقاء بينهم طالبين بكلية طب الأسنان بالجامعة وشقيقتهم صيدلانية، إثر مصرعهم في حادث انقلاب سيارة.

وقالت الجامعة في بيان لها، منذ يومين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، تنعى أسرة جامعة سيناء بمزيد من الحزن والأسى أبنائها الطلاب محمود أحمد عثمان وآلاء أحمد عثمان بكلية طب الفم والأسنان في الحرم الجامعي بالعريش، وشقيقتهم الصيدلانية آية أحمد عثمان، وتتقدم الجامعة للأسرة الكريمة بخالص العزاء والمواساة".