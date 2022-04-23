شيك من الأهلي بـ80 ألف دولار لحكام مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، أن الأهلي أرسل يوم الأحد الماضي مخاطبة إلى اتحاد الكرة يؤكد فيها طلبه بإسناد مباراتيه القادمتين في الدوري مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا إلى حكام أجانب، يتم اختيارهم من أقوى خمسة دوريات في العالم (الدوري الإنجليزي - الدوري الإسباني - الدوري الألماني - الدوري الإيطالي - الدوري الفرنسي).

وطلب الأهلي أن يكون حكم الساحة الذي يتم استقدامه بمعرفة اتحاد الكرة من بين أفضل خمسة حكام في بلاده.

وأرفق النادي بالمخاطبة المشار إليها شيك بقيمة ما يعادل 80 ألف دولار تكلفة حكام المباراتين (حكام ساحة + حكام الـVAR)، حسبما حدد اتحاد الكرة وتم إبلاغ الاتحاد بأن الأهلي سوف يحدد مبارياته اللاحقة التي يطلب لإدارتها حكاما أجانب، عندما يتلقى مواعيد المباريات المتبقية من جدول الدوري.