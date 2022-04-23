القوات المسلحة : تنفيذ 306 مشروعات خدمية وتنموية بسيناء |فيديو

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إنه فى 30 يونيو 2014 كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، القوات المسلحة بتنفيذ عدد 443 مشروعا لخدمة كافة المجالات التنموية فى سيناء.

وأضاف المتحدث العسكري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم " المذاع عبر فضائية "تن"، تقديم الإعلامى نشأت الديهى، إجمالى تكلفة الـ 443 مشروعا 401 مليار جنيه، وتم تنفيذ 306 منها مشروع إنشاء 5 أنفاق في اتجاهات اسماعيلية والسويس وبورسعيد إضافة إلى 69 طريق بإجمالى أطوال أكثر من 2500 كيلو متر وكذا استصلاح نصف مليون فدان وإنشاء 3 مدن سكنية جديدة فضلا عن مشاريع الإسكان فى سيناء و 4100 بيت بدوى وباقى المشاريع جارى تنفيذها.

مكافحة الإرهاب

وأوضح: أن جهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب كان نجاحا للدولة المصرية فى اتخاذ خطوات نحو التنمية والنهوض بالاقتصاد، لافتا إلى أنه بالتوازي مع الحرب على الإرهاب كانت القوات المسلحة تساهم بما لديها من إمكانيات لدعم جهود الدولة فى التنمية الشاملة خاصة في شبه جزيرة سيناء والارتقاء بالأوضاع الإجتماعية لأهالينا .

وأضاف العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أن القوات المسلحة أخذت على عاتقها تنمية شبه جزيرة سيناء كـ تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية فى الدولة.

وأكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة،أن التنمية أحد المحاور الرئيسية لمواجهة الإرهاب.