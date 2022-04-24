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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: يستحيل فك الحصار عن ماريوبول عسكريا

الرئيس الأوكراني:
الرئيس الأوكراني: يستحيل فك الحصار عن ماريوبول عسكريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إنه من المستحيل حاليا فك الحصار العسكري عن مدينة ماريوبول.

وأوضح في مؤتمر صحفي بكييف  "هل نحن جاهزون الآن لفك حصار ماريوبول.. بالنسبة لفك الحصار بالوسائل العسكرية، فنحن غير جاهزين لذلك اليوم".

وأشار زيلينسكي إلى أن كييف تعمل على تحضير ردها على اقتراح أرسلته موسكو للتسوية في أوكرانيا.

وقال لقد نقل الروس رسائل، أجوبة على مشروع المعاهدة بشأن التسوية في أوكرانيا، ومجموعاتنا تعمل عليها".

على جانب آخر، دعا زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى لقاء من أجل "إنهاء الحرب"، وذلك قبيل زيارة وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين لكييف الأحد.

وأضاف "اعتقد أن من بدأ هذه الحرب يمكنه أن ينهيها"، مشددا على أنه "لا يخشى لقاء الرئيس الروسي"، إذا كان ذلك سيتيح التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

كما هدد الرئيس الأوكراني بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا، حال عمد الجيش الروسي الى قتل الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية في مدينة ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا.

وتابع "إذا قتل رجالنا في ماريوبول وإذا أجريت استفتاءات زائفة في منطقة خيرسون، فإن كييف ستنسحب من اي عملية تفاوضية".

وأضاف الرئيس الأوكراني "الأحد، سيزورنا مسؤولون أمريكيون.. سألتقي وزير الدفاع (لويد أوستن) وأنتوني بلينكن"، في أول زيارة رسمية يقوم بها ممثلون للحكومة الأمريكية لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي.

وتأتي الزيارة في إطار سلسلة من زيارات المسؤولين الغربيين لكييف، منذ تراجع القوات الروسية إلى الشرق مطلع أبريل، وكان آخرها زيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأربعاء.

كما  أعرب الرئيس الأوكراني عن أمله في أن يتمكن نظيره الأمريكي جو بايدن من "المجيء لدعم الشعب الأوكراني" في كييف عندما يسمح الوضع الأمني بذلك.

ماريوبول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا روسيا

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