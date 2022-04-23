زيلينسكي يدعو إلى لقاء مع بوتين لإنهاء الحرب.. ويهدد بالانسحاب من المفاوضات

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى لقاء من أجل "إنهاء الحرب"، وذلك قبيل زيارة وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين لكييف الأحد.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي "اعتقد أن من بدأ هذه الحرب يمكنه أن ينهيها"، مشددا على أنه "لا يخشى لقاء الرئيس الروسي"، إذا كان ذلك سيتيح التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

كما هدد الرئيس الأوكراني بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا، حال عمد الجيش الروسي الى قتل الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية في مدينة ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا.

وتابع "إذا قتل رجالنا في ماريوبول وإذا أجريت استفتاءات زائفة في منطقة خيرسون، فإن كييف ستنسحب من اي عملية تفاوضية".

وتعد دعوة زيلينسكي لبوتين إلى عقد لقاء ليست الأولى، فقد تكررت على مدار الأسابيع الماضية، وطالب الرئيس الأوكراني أواخر مارس الماضي، بعقد لقاء مع نظيره الروسي بأي صيغة كانت من أجل وقف الحرب في أوكرانيا.

وأضاف رئيس أوكرانيا "الأحد، سيزورنا مسؤولون أمريكيون.. سألتقي وزير الدفاع (لويد أوستن) وأنتوني بلينكن"، في أول زيارة رسمية يقوم بها ممثلون للحكومة الأمريكية لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي.

وتأتي الزيارة في إطار سلسلة من زيارات المسؤولين الغربيين لكييف، منذ تراجع القوات الروسية إلى الشرق مطلع أبريل، وكان آخرها زيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأربعاء.

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن أمله في أن يتمكن نظيره الأمريكي جو بايدن من "المجيء لدعم الشعب الأوكراني" في كييف عندما يسمح الوضع الأمني بذلك.

وأردف زيلينسكي "كل شيء تحسن الأسبوع الماضي، الإشارات والرسائل والخطوات والمواعيد النهائية والآجال.. أنا أتحدث عن أسلحة الولايات المتحدة".