عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وجوه الحلقة 8.. عالم افتراضي لـ حنان مطاوع وتقتل حسني شتا

حنان مطاوع
حنان مطاوع

شهد مسلسل وجوه حكاية ميتافيرس الحلقة 8 تطورًا جديدًا فى الاحداث حيث تقرر حنان مطاوع استخدام جهاز “ميتافيرس” لتعيش عالم افتراضى خاصة بها. 

وتظهر حنان مطاوع فى هذا العالم فى شخصية فتاة شعبية ووالدها مفيد عاشور يتشاجر مع احد العاملين لديه وهو حسنى شتا حيث يتهمه بالسرقة. 

بينما يظهر أحمد وفيق فى دور أحد الأصدقاء المقربين من مفيد عاشور بالحارة ويظهر المشهد مدى الترابط والحب بين عائلة مفيد عاشور والتى كانت تفتقده حنان مطاوع فى عالمها الحقيقى. 

وتتخيل حنان مطاوع فى هذا العالم الافتراضى أنها تقدم على قتل حسنى شتا بعد مشاجرته مع والدها مفيد عاشور. 

وتنافس حنان مطاوع في رمضان هذا العام بمسلسل “وجوه” الذى يمثل لها أول بطولة مطلقة بدراما رمضان، وتأمل أن تحقق نجاحا كبيرا من خلال هذا العمل الذي تعتمد فيه على أكثر من حكاية.

ونرصد في التقرير أبرز المعلومات عن مسلسل “وجوه” للفنانة حنان مطاوع.

قصة مسلسل “وجوه” 

يتضمن مسلسل وجوه حكايتين كل حكاية تتكون من 15 حلقة ولكل حكاية منهما عنوان و قصة مختلفة، وتشارك الفنانة حنان مطاوع فى بطولة الحكايتين، ولكن تظهر بشخصيتين مختلفين تماما عن بعضهما، ومن المفترض أن يتضمن مسلسل وجوه  3 حكايات مختلفة ليكون إجمالي عدد حلقات المسلسل 45 حلقة وكان من المقرر أن يعرض المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم و لكن نظرا لضيق الوقت وعدم إمكانية عرض حلقات المسلسل كاملة تم تأجيل عرض الحكاية الثالثة من المسلسل بعد انتهاء موسم شهر رمضان الكريم و الحكاية الثالثة بعنوان «حرب نفسية» بطولة الفنانة أروى جودة، ومن إخراج أحمد شفيق.

وتقدم حنان مطاوع الحكاية الأولى بعنوان “وش تالت” شخصية “سلمى” تواجه العديد من الجرائم داخل المشرحة التى تعمل فيها لتبحث عن الحقيقة وتكشف العديد من الأسرار الخفية داخل تلك المشرحة فى إطار درامى شيق ومثير، أما الحكاية الثانية “ميتا فيرس” تقوم حنان مطاوع بشخصية فتاة تعانى من اضطرابات نفسية و مريضة نفسية وتعانى من اضطرابات في شخصيتها وتحدث داخل أحداث الحكاية جريمة قتل غامضة و تكون الاحداث في اطار تشويقي مثير حول اكتشاف من مرتكب جريمة القتل وكشف أسبابها وتفاصيلها.

مسلسل وجوه الحلقة 7 .. انتحار حنان مطاوع بسقوطها فى البحر

وجوه الحلقة 6.. خروج حسنى شتا وحبس ابن أحمد وفيق

ويقوم ببطولة الحكاية الأولى “وش تالت” كل من حنان مطاوع و محمود عبد المغني و عابد عناني و هالة فاخر ونورهان و تامر فرج و دنيا المصري ورانيا الملاح و حسن عيد و من تأليف محمد علي إبراهيم و إنتاج MGR “ممدوح شاهين” وإخراج معتز حسام، بينما يشارك فى الحكاية الثانية “ميتا فيرس” والتى تعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان كل من حنان مطاوع وأحمد وفيق وعابد العناني، إخراج أحمد حسن وتأليف محمد علي إبراهيم.  

وجوه مسلسل وجوه الفنانة “حنان مطاوع” اخبار حنان مطاوع Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة مدربي كيك بوكس وكمال أجسام وآخرين للجنايات لخطف وهتك عرض سعودي وسوداني

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

سعر الدولار اليوم 24-4-2022

هل يجوز أن يتزوجني شقيق أخي في الرضاعة؟.. المفتي يجيب

موضوعات متعلقة

شغل في العالي الحلقة 22 .. سرقة ميداليات أحمد حسام ميدو

في ذكرى رحيل زين العشماوي.. تزوج من مغنية شهيرة وأنجب منها ابنته الوحيدة

جثته في شقة مفروشة.. قصة وفاة أنور إسماعيل في ظروف غامضة

وفاة مأساوية.. قصة صراع نعيمة عاكف مع السرطان لمدة 3 سنوات

بيت الشدة الحلقة 22 .. وفاء عامر تشتري محلات درب نباة

في ذكرى رحيلها .. صلة قرابة نعيمة عاكف والفنانة صابرين

ربنا يحفظكوا ويخليكوا لينا.. خطيبة محمد رشاد تنشر صورة مع حماتها

ذكرى الشاويش عطية.. قصة وفاة رياض القصبجي المأساوية وإصابته بالشلل النصفي

ترشيحاتنا

المحطة الأخيرة لـ إيهاب جلال .. بيراميدز ضيفاً على مازيمبي في الكونفيدرالية الإفريقية

ما هى زكاة الفطر وما الحكمة من أدائها في رمضان؟.. علي جمعة يجيب

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة

قبل شم النسيم.. أضرار تناول البيض بكثرة

شعراوى : رفع 85 ألف طن مخلفات من المجارى المائية

تعرف على عقوبة من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات بقانون البنك المركزى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

روسيا تدفن جرائمها.. العثور على 1000 جثة داخل مقبرة جماعية|صور

أرز بالدجاج والبرتقال.. عجوز أفغانية تهز مواقع التواصل بوصفة رمضانية

تحت شعار أنت قارئ .. الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للكتاب

فيديو

بسبب الميراث .. تطورات في مذبحة الوراق | فيديو جراف

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ