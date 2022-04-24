تاريخ مواجهات الأهلي ووفاق سطيف الجزائري فى دورى الأبطال وسوبر أفريقيا

تخطى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، عقبة الرجاء المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض المارد الأحمر مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف بطل الجزائر، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية فى البطولة.

ويحمل الشياطين الحمر لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

ويواجه الأهلى نظيره وفاق سطيف الجزائرى أحد يومى 6 أو 7 مايو المقبل باستاد الأهلى والسلام، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما مباراة الإياب فتقام فى الجزائرأحد يومي 13 و14 مايو.

صدى البلد يستعرض أبرز المواجهات بين الأهلي ونظيره وفاق سطيف الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا.

التقى الأهلي مع وفاق سطيف الجزائرى فى 5 مباريات سابقة فاز بطل مصر فى مباراتين، وفاز بطل الجزائر فى مثلهما.

وحسم التعادل نتيجة لقاء وحيد، وسجل المارد الأحمر 6 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف وحسمت ركلات الترجيح نتيجة مباراتين بين الفريقين.

المواجهة الأولى

التقى الأهلي مع وفاق سطيف في نصف نهائي كأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري، المسمى القديم لدوري الأبطال، عام 1988 وخسر المارد الأحمر بهدفين دون رد .

ثاني مباراة

نجح الأهلى فى تعويض خسارته بمباراة الذهاب بالفوز بثنائية علاء ميهوب وربيع ياسين ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى ابتسمت لبطل الجزائر 4-2 ليصعد للمباراة النهائية ويحصد اللقب الأفريقى للمرة الأولى فى تاريخه ويودع المارد الأحمر البطولة.

ثالث مواجهة

التقى الأهلي مع وفاق سطيف في كأس السوبر الأفريقي 2015، بعد حصد وفاق سطيف لقب دوري الأبطال، والأهلي فاز بلقب الكونفدرالية، وتعادل الفريقان بهدف لمثله، فتقدم عبد المالك زياية قبل أن يتعادل الأهلي بهدف قاتل من عماد متعب ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى ابتسمت مرة أخرى لبطل الجزائر 6-5 ليحصد بطل الجزائر لقب السوبر الأفريقى على حساب المارد الأحمر.

رابع لقاء

التقى الأهلي مع وفاق سطيف فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا 2018، وفاز بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان وإسلام محارب باستاد الأهلى والسلام.

خامس لقاء

خسر الأهلي من وفاق سطيف فى مباراة العودة حيث تقدم وليد سليمان للأهلي قبل أن يسجل وفاق سطيف فى ملعبه هدفين سجلهما محمد بكير وحسام الدين غشة لينجح المارد الأحمر فى التأهل للمباراة النهائية ويواجه الترجي التونسي ويخسر اللقب القارى.