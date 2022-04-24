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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد القيامة المجيد

صدى البلد

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف دار أيتام صديقات الكتاب المقدس بجوار كنيسة الأروام بمدينة بني سويف لتهنئة الأطفال، في لفتة طيبة، أدخلت البهجة والسرور على نفوس وقلوب الأطفال صبيحة يوم عيد القيامة ومشاركتهم  فرحتهم بهذه المناسبة ، والتي رافقه خلالها : اللواء جمال مسعود ، أمل أحمد حسن  وكيل وزارة التضامن ،المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، ومسئولي الدار.

وأبدى محافظ بني سويف سعادته الكبيرة بالتواجد بين أبنائه ، أبناء مصر، في هذه المناسبة السعيدة ، وأنه يحرص على مشاركتهم فرحتهم بالعيد ، مؤكدا على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالقرب من كل المواطنين وأطفال مصر ومشاركتهم  أفراحهم وفي كل المناسبات.

حرص المحافظ على مداعبة الأطفال والاستماع لبعض الموهوبين منهم ، وفي لفتة مميزة ، وهو يراجع ألبوم صور الزيارات السابقة ، كان ينادي على بعض الأطفال بأسمائهم ، ويداعبهم بأنهم كبروا عن الأعوام السابقة ، حيث قوبل ذلك من جانب الأطفال بالسعادة والبهجة.

ومن جانبهم  أعرب مسؤولو الدار عن سعادتهم الكبيرة بحضور المحافظ ومشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد ، خاصة وأن المحافظ لم ينقطع منذ أن تولي المسئولية عن زيارة الدار في تقليد جديد لم يسبقه إليه أي مسئول ، معربين عن شكرهم لفخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على كل ما يفعله من أجل رفعة الوطن ، مؤكدين  أن هذه الزيارة تعبير حقيقي عن الجمهورية الجديدة التي يسودها الحب والتكامل بين كل المواطنين من أجل وطننا مصر.

وفي ختام الزيارة تفقد المحافظ مكونات الدار التي تتكون من طابقين تشمل غرف إقامة للأطفال الأيتام وحديقة وقاعة اجتماعات ومطبخ لتقديم الوجبات لنزلاء الدار من الأطفال الأيتام من البنات والبالغ من سن 6 إلى 14 سن، مؤكدا دعمه للدار ، وأن مكتبه دائما مفتوح لهم.

التضامن الرئيس عبد الفتاح السيسي بني سويف رئيس الجمهورية عيد القيامه المجيد عبد الفتاح السيسي

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