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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج جذاب.. سيمون تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

صدى البلد

نشرت الفنانة سيمون عدة صور عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت سيمون، في الصور بإطلالة أنيقة، ومكياج جذاب، مما نال اعجاب متابعيها.

 

يذكر أن طرحت المطربة سيمون أغنية جديدة بعنوان “ملكة”، عبر موقع يوتيوب، وهى الأغنية التى تقدمها فى حب الأم وفضلها على أبنائها. 

 

أغنية “ملكة” غناء سيمون ومن كلمات وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع ميكس وماستر زوم.

 

وقالت الفنانة سيمون: "كان بيتحط بوستر لصوري فى الشريط.. وكانت الصور حلوة ومختلفة ودا كان وقت مختلف.. ومكنش فيه الحاجات بتاعة دلوقتي”.

 

وأضافت سيمون، خلال حوارها ببرنامج “معكم مني الشاذلي” المذاع عبر فضائية “cbc”، أنها دائما ما تتصرف بطبيعتها وتحاول دائما أن ترتدي بأبسط ما يمكن، معقبة: “أحب أن الناس تحبني زى ماانا بطبيعتي.. ووالدي كان يقول لي أن أكون نفسي”.

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