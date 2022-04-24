عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاد الى العناية المركزة..نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تطورات حالته الصحية

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

نشر احمد ابو زهرة ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه تطورات الحالة الصحية لوالده بعد عودته الى المستشفى مجددا. 

وقال احمد ابو زهرة : “نحن أسرة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، نرجو من جميع الصحفيين والإعلاميين، ومعدين البرامج والمواقع، أن يتفهموا أننا في هذا الوقت كل ما يشغل بالنا، هو الاهتمام بصحة الوالد ورعايته، وعودته إلى حالته الطبيعية وأتقدم باعتذاري لأي شخص، أو صحفي أو إعلامي حاول الاتصال بي، أو أخواتي ولم نستطع الرد عليه.. بالفعل تم نقله مرة أخرى أمس إلى العناية المركزة، وأشكر الجميع على اهتمامهم”. 

كشفت سحر أبو زهرة  ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أن والدها دخل المستشفى مرة أخرى بعد أقل من ٢٤ ساعة على خروجه منها .

وقالت في تصريح خاص لصدى البلد :" الصورة التي يتداولها البعض لوالدي قديمة؛  فوالدي  عاد أمس إلى المستشفى مرة أخرى ".

أضافت :" شعر ببعض التعب مرة أخرى، ولكن هو  في وعيه الحمد لله ".

الوسط الفنى فى ٢٤ ساعة: وفاة والدة سمية الخشاب ودخول عبد الرحمن أبو زهرة المستشفى

عبد الرحمن أبو زهرة يعود للمستشفى مرة أخرى بعد يوم من خروجه|خاص

عبد الرحمن أبو زهرة يغادر المستشفى 

أكد نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، خروجه من مستشفى الجلاء.

و قال أحمد أبو زهرة، في تصريح لـ “صدى البلد” والدي خرج من المستشفى الحمد لله وهناك تحسن نسبي في حالته الصحية ويحتاج متابعة واستمرار العلاج".

يذكر أن قالت سحر عبد الرحمن أبو زهرة، يوم السبت 9 أبريل، في تصريح مقتضب لموقع صدى البلد الإخباري إن والدها الفنان القدير، دخل إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة.

وفي نفس السياق، كشف الفنان حسام داغر تطورات الحالة الصحية لـ الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتب داغر "فى الأيام المرجوة دى برجاء الدعاء للأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة فى صلواتكم .. حالته حرجة والدعاء يغير الأقدار".

عبد الرحمن أبو زهرة اخبار عبد الرحمن ابو زهرة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اعمال عبد الرحمن ابو زهرة Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

مطلعش لاسلكي.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضرب اليوتيوبر نقششة

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

اتصال عاجل بين زيلينسكي وأردوغان.. تفاصيل

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

عراف أفريقيا.. نبوءة موسيماني تتحقق وصن دوانز يودع دوري الأبطال

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

موضوعات متعلقة

أول ظهور له بعد صفعة الأوسكار.. ويل سميث فى زيارة سرية للهند

سمية الخشاب تتصدر تريند جوجل بعد رحيل والدتها

فريق عمل «توبة» يحتفل بانتهاء التصوير.. ويحملون عمر سعد على الأعناق|صور

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

وفاة ابن شقيق أحمد عزمى والجنازة بحدائق الأهرام

بيت الشدة الحلقة 23.. إيهاب فهمى يرفض الحفر تحت مكتبته

وجوه الحلقة 8.. عالم افتراضي لـ حنان مطاوع وتقتل حسني شتا

شغل في العالي الحلقة 22 .. سرقة ميداليات أحمد حسام ميدو

ترشيحاتنا

ما هي الأمانة التي أبت السموات والأرض حملها ؟ علي جمعة يجيب

أبناؤنا في الخارج... تعليمات هامة بشأن الامتحانات.. تعرف عليها

مدبولي يستعرض المشروعات المقترح تنفيذها بين جهاز الخدمة الوطنية وشركات خاصة

إيلون ماسك يسجل 3 شركات جديدة لمحاولة شراء تويتر

ماكرون أم لوبان ..نسبة الإقبال في إعادة انتخابات الرئاسة الفرنسية 26.41%

شوبير مستنكرا الهجوم علي الأحمر:هو الأهلي خرج من بطولة أفريقيا ولا إيه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

فيديو

رأي أيمن سلامة في ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وإيناس الدغيدي.. فيديوجراف

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

شيرين متقلبة وعمرو دياب هضبة.. أراء وائل جسار في زملائه بالوسط الفني

خفة دم وتشويق.. طرح برومو فيلم «زومبي» لـ على ربيع |فيديو

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ