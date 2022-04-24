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رئيس التحرير
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برلمان

متوقع وصوله لـ 75% ..روشتة برلمانية لتحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح

النائب عامر الشوربجي
النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب

قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، الأوضاع العالمية الراهنة تحتم علي الدولة تحقيق حالة من شبه الإكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب بشكل عام والقمح والذرة بشكل خاص بإعتبارهما أكثر المحاصيل الإستراتيجية إستهلاكا.

و أضاف " الشوربجي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أنه في وقت سابق أقترح زراعة ما يقرب من 2 مليون ونصف فدان من محاصيل الحبوب وخاصة الذرة والقمح في جنوب الوادي حيث أن هذه المنطقة تتميز بدرجة حرارة ورطوبة مناسبة لزراعية هذه الأنواع من المحاصيل مما يعمل علي زيادة الإنتاجية ويلبي الإحتياجات الغذائية محليا.

و أشار عضو لجنة الزراعة، إن هناك ما يقرب من 5 مليون طن قمح يتم توريدهم للحكومة من المزارعين سنويا، وحال التوسع في زراعة هذا المحصول في منطقة الساحل الشمالي التي تتميز بُحسن الأحوال الجوية، معقبا " لو استغلينا منطقتي جنوب الوادي والساحل الشمالي ممكن نحصل علي انتاج حوالي 5 مليون طن إضافي".

ونوه عضو مجلس النواب، عن أهمية التوسع في إنشاء الأبار وإستغلال زيادات منسوب نهر النيل في دعم مشروع توشكي، فكل هذه الوسائل تعمل علي رفع كميات الإنتاج بشكل جيد للغاية، قائلا " ربما يصل لـ 10 مليون طن سنويا ويحقق 75% إكتفاءا ذاتيا".

 

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وفي سياق متصل قال دكتور رضا محمد مدير معهد المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة ،  إن موسم حصاد القمح ناجح ويختلف عن الأعوام السابقة ، حيث أن هذا الموسم فيه زيادة فى زراعات القمح تصل لـ 200 ألف فدان عن العام الماضي ، موضحا أنه من المتوقع إنتاج 10 ملايين طن.

 

نتوقع توريد 6 ملايين طن قمح

وأشار  خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلي أنه لأول مرة فى تاريخ مصر من المتوقع توريد 6 مليون طن من القمح للحكومة من نحو  3 و 650 ألف فدان ، مضيفا أنه يزيد زراعة القمح بمقدار 500 ألف فدان والعام الذي يليه يزيد إلي مليون فدان .

وأوضح " مدير معهد المحاصيل الحقلية " أنه لدينا اكتفاء ذاتيا من القمح بنسبة 50 % ، ومن المتوقع أن يصل إلي الحد الآمن وهو 70 % خلال ٣ سنوات مما يعد إنجاز تاريخى لم يحدث فى تاريخ مصر ، منوها إلي أنه يعمل وفق التنمية المستدامة لمصر 2030 .

وأشار إلي أن هناك عدة محاور من أجل زيادة إنتاج القمح خلال العام المقبل " محور تنمية أفقي  ، محور تنمية رأسي، وتقليل الفاقد من القمح " ، مؤكدا أن هناك 65 ألف فدان من القمح فى توشكى ومن المتوقع أن يصل خلال العام المقبل إلي 500 ألف فدان بشرق العوينات وتوشكى مما يعد إنجازا حقيقيا على أرض الواقع .  

القمح جنوب الوادى الآبار نهر النيل مشروع توشكى وزارة الزراعة

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