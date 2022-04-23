الديهي عن بدء موسم الحصاد بتوشكى : " الأرض بتضحك" |فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مشروع توشكى فيما مضى كان يوصف بأنه مشروع فاشل ولم يكن يحظى بالدراسات الكافية ولم يكن له أن ينجح في ظل بيئة غير حاضنة للنجاح.

لافتًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع مشروع توشكى على مائدة البحث في عام 2014 لبحث أسباب فشله وتم وضع خطة لإعادة الحياة للمشروع، وعاد المشروع مرة أخرى ليكون له جدوى اقتصادية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن الأرض بتوشكى اليوم تضحك وهي أرض خير، وما شهدناه الخميس الماضي حصاد الذهب الأصفر في منطقة كانت منسية، بعد أن كانت معطلة لسبب غير معلوم، موضحًا أن الرئيس السيسي، أعطى إشارة البدء لبداية موسم حصاد القمح بتوشكى الخميس الماضي، معتبرًا أن الخميس الماضي كانت ليلة عيد القمح، منوهًا بأنه لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية يتم الاهتمام بالقمح على جميع المستويات من المسئولين والشعب؛ لكون الازمة كشفت أننا نستورد أكثر من نصف غذاءنا من الخارج.



وأوضح، أننا نستهدف زراعة 600 ألف فدان في توشكى معظمهم قمح، مشيرًا إلى أن مصر الدولة رقم واحد في العالم التي تملك صوامع لتخزين القمح.