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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح البرومو الدعائي الأول لمسلسل الثمانية قبل عرضه على منصة شاهد

أبطال وصناع مسلسل
أبطال وصناع مسلسل الثمانية

نشر المستشار تركي آل الشيخ البرومو الدعائي الأول لمسلسل الثمانية الذي يعد أول كتاباته الدرامية، ومن المقرر عرضه عبر منصة شاهد قريبا.

وعلق آل الشيخ على البرومو الدعائي قائلا:" أول إنتاجات رزام .. التي أهتم فيها بجودة المحتوى والتنفيذ والأسماء المشاركة .. رزام عبارة عن كل هواياتي التي أريد التعبير عنها..  ومن أهمها دعم الموهوبين في كل العالم".

واستطرد المستشار تركي آل الشيخ قائلا:"مسلسل الثمانية أشكر فيه ادارة mbc وعلى رأسها أخي الشيخ وليد البراهيم على ثقته بالفكرة ودعمها … وأشكر أخي محمد عبدالمتعال مدير mbc مصر… المسلسل من إخراج أخي أحمد مدحت وستاف عالمي في التصوير والموسيقى والخدع البصرية … وبطولة الفنان الجميل آسر ياسين والفنان الممتع خالد الصاوي وكوكبة من النجوم في مصر والسعودية والشام والمغرب العربي ونجوم عالميين … أتمنى ان يحوز على رضاكم واستحسانكم وتكون ردة الفعل تدفعني للمزيد … تركت توقيت العرض لما يراه اخي الشيخ الوليد والقائمين على شاهد و mbc فأنا واثق في خبرتهم في هذا الموضوع". 

مسلسل "الثمانية" يعد أول عمل يقوم بتأليفه، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ ومن إنتاج مجموعة MB، وإخراج أحمد مدحت.

ويشارك في بطولة مسلسل الثمانية الذى سوف يعرض على منصة شاهد عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفي، محمود علاء (جامايكا)، منذر رياحنة، ومصطفى البنا.

وقال المخرج أحمد مدحت، إن هناك شخصا تواصل معه وأخبره برغبة المستشار تركي آل الشيخ في التواصل معه، موضحا: توجهت إلى أمريكا وتعرفت على المستشار".

وأضاف “أحمد مدحت” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن المستشار تركي آل الشيخ عرض عليه تفاصيل المسلسل، متابعا: مكنتش أتوقع دقة التعامل دي خالص".

وأوضح أنه تواصل مع الفنانين ومديري التصوير على الفور، مسترسلا: التحضير للمسلسل استغرق عملا لمدة 7 أشهر، منوها إلى ان المستشار كان مرشحا أكثر من فنان لكل دور داخل المسلسل.

الثمانية مسلسل الثمانية المستشار تركي آل الشيخ آسر ياسين Arts Entertainment

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