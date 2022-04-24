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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طوني خليفة: نضال الأحمدية دعتني للسهر في شقتها واتضح إنه مقلب

طوني خليفة
طوني خليفة

كشف الإعلامي طوني خليفة، حقيقة خلافه مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، حيث كان يجمعهما علاقة قوية.

وقال طوني خليفة، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، إن حربه مع نضال الأحمدية، حرب مدروسة، وهناك خلاف كبير بينهما، ورغم ذلك إعجاب من طرف واحد، ويكن لها حبا كبيرا، مضيفًا: "كنا في قبرص وقلت لها أنا معجب بكي.. وأؤكد أنني معجب بها".


وواصل الإعلامي طوني خليفة، أنه :"قالتلي تطلع تسهر عندي في الشقة، وقلت اه، ودخلت بيها، وفوجئت بأشخاص في غرفته، واتضح أنه مقلب، وهذه مشكلتي مع نضال".

 

طوني خليفة الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية اخبار التوك شو بسمة وهبة

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