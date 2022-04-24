طوني خليفة: تعمدت إثارة الضيوف.. وبعض الإعلاميين تسببوا في خراب بيوت

قال الإعلامي طوني خليفة، إنه يتعمد إثارة ضيوفه، وهذه هي المدرسة الإعلامية التي يتبعها، مازحا مع بسمة وهبة:" ما أنتى بتسخني.. بتحطيهم في الفريزر"؟.

وأضاف طوني خليفة، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، أنه اقترب من الخطوط الحمراء ولم ينحدر لـ"قلة الأدب" رغم أن بعض الإعلاميين تسببوا في خراب بيوت.





فيما قال الإعلامي طوني خليفة، أنه ترك مصر في ظروف صعبة، وتمكن من ذلك، مضيفًا: "خشيت من الفتنة الإعلامية، وأعتبر نفسي أحد صناع الفتنة إيجابيًا وأسقطنا الأقنعة عن كثير من الناس".

وتابع طوني خليفة خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور": "حينما أرادت مصر أن تتنفس الحياة مجددًا قررت أن أصمت".

وأشار إلى أنه تلقى الكثير من العروض الإعلامية، في القنوات المصرية، ولكنه رفض ذلك، لأنه كان مقررًا من البداية أن يتخلى عن الساحة الإعلامية في مصر في ذلك الوقت.

وتابع: "كنت أقاتل بأن لا يذهب ويضيع الوطن المصري، حيث كنت أكشف الحقائق".