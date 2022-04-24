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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوباميونج يقود هجوم برشلونة أمام رايو فاليكانو

برشلونة
برشلونة

يستضيف فريق برشلونة نظيره رايو فاليكانو، اليوم "الأحد"، في تمام التاسعة مساء، على ملعب “كامب نو”، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو : 

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيرجينو ديست - أراخو - جارسيا - جوردي ألبا

الوسط: بوسكيتس - جافي - دي يونج

الهجوم: ديمبيلي - توريس - أوباميانج

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، للثأر من رايو فاليكانو بتحقيق الفوز عليه في مباراة الليلة، وتأمين وصافة الدوري الإسباني.

وكان برشلونة خسر أمام رايو فاليكانو بهدف دون رد، في لقاء الدور الأول من الليجا.

وخاض فريق برشلونة 32 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 18 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات، وخسر في 5 مناسبات.

ويطمح برشلونة في إنهاء مسابقة الدوري لإسباني في مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد تبخر آماله في حصد اللقب.

على الجانب الآخر، يطمح فريق رايو فاليكانو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة في مباراة اليوم، للابتعاد خطوة جديدة عن مراكز الهبوط.

ولعب رايو فاليكانو 32 لقاء هذا الموسم، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 7 مواجهات، وخسر في 15 مناسبة.

ترتيب برشلونة ورايو فاليكانو

يحتل فريق برشلونة وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بـ 78 نقطة، بينما يتواجد رايو فاليكانو في المركز الـ 14 بـ 37 نقطة.

برشلونة رايو فاليكانو الدوري الإسباني فاليكانو

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