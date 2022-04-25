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تطورات صندوق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.. التعليم العالي: 33 ألفًا من 7 جامعات عدد المُشاركين به حتى الان.. الاشتراك اختياريًا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

التعليم العالي:
٣٣ ألفًا من ٧ جامعات عدد المُشاركين صندوق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حتى الان
جاري إنهاء اشتراكات ألاف الأعضاء الجُدد
الاشتراك في صندوق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس اختياريًا
إتاحة كافة البيانات والمعلومات المُتعلقة بصندوق الرعاية الصحية عبر المنصة الإلكتروني الخاصة به 

 

يعمل صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية وعدد من الأساتذة المُتخصصين، على تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. 

 

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، إنه قد تزايد أعداد أعضاء هيئة التدريس المُشاركين صندوق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مشيرا إلى أنه الذين وصل عددهم حتى الآن إلى ٣٣ ألفًا من ٧ جامعات.


وأضاف عبد الغفار أنه جاري حاليًا إنهاء اشتراكات ألاف الأعضاء الجُدد، من خلال التعاقد مع باقي الجامعات والمراكز البحثية، مشيرا إلى أن هناك تعاون وتنسيق جيد أدى إلى بدء الخدمة بالصندوق في أول أبريل الجاري كما كان مخططًا له.


وأشار إلى أن صندوق الرعاية الصحية إنشاؤه بناءًا على القانون رقم 162 لسنة 2018 والخاص بتنظيم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية، والذي تضمن إنشاء الصندوق، ويتم تمويله طبقًا للقانون واللائحة التنفيذية من المصادر الآتية: ( 5% من موازنة إنشاء كل فرع من فروع الجامعات الأجنبية في مصر، و2% سنويًا من الرسوم الدراسية التي تقوم بتحصيلها أفرع الجامعات الأجنبية من الطلاب والدارسين بجميع البرامج، والرسوم المفروضة على طلاب الإشراف الخارجي التي تُحددها اللائحة التنفيذية، واشتراكات سنوية من أعضاء الصندوق).


وتابع: "ذلك يهدف إلى الحفاظ على استمرارية الصندوق في أداء الدور المنوط به في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما تم إتاحة كافة المعلومات المُتعلقة بالصندوق، عبر المنصة الإلكترونية الخاصة به http://hcf.mohesr.gov.eg ".


بينما كان قد قال الدكتور هشام المناوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، إن هناك بنود لاتفاقية الصندوق مع شركة مصر للتأمين لتقديم الرعاية الصحية لمن يشترك اختياريًا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. 

واضاف "المناوي"، إن هناك مزايا الاشتراك في خدمات الصندوق، وأوجه الدعم التي يقدمها الصندوق للأعضاء، وكيفية دعم الجامعات لمنتسبيها لتيسير الاشتراك في الصندوق، مشيرًا إلى إتاحة كافة البيانات والمعلومات المُتعلقة بالصندوق، عبر المنصة الإلكتروني الخاصة بالصندوق http://hcf.mohesr.gov.eg .

 

بينما كان قد قال الدكتور عاطف العوام، أمين ‎مجلس إدارة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إن الصندوق حدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو في مشروع التأمين الصحي، بعد قيام الصندوق بتقديم الدعم المادي اللازم، والتي جاءت على النحو التالي:
الأعضاء حتى سن (30) سنة : 2000 جنيه.
الأعضاء من سن (30) سنة حتى (40) سنة : 2400 جنيه.
الأعضاء من سن (40) سنة حتى (50) سنة : 4400 جنيه.
الأعضاء من سن (50) سنة حتى (60) سنة : 5200 جنيه.
الأعضاء أكثر من سن (60) سنة : 6880 جنيه.

وأكد “العوام”، استمرار عمل صناديق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات كما هي، حيث إن الاشتراك في صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم التابع لوزارة التعليم العالي يعُد اختياريًا، ويحصل الأساتذة المتفرغون على نفس المزايا التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس العاملون، وذلك حتى سن 70 عامًا، أما بالنسبة لمن هم فوق سن الـ70 عامًا، فقد تم إدراجهم بنفس المزايا، عدا صرف الأدوية، والذي تُغطيه الصناديق بالجامعات.


وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن بدء التقديم للاشتراك في مشروع التأمين الطبي، المُقدم من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالجامعات والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

الجدير بالذكر أن صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، برئاسة د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية وعدد من الأساتذة المُتخصصين، تم إنشاؤه بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. 

وتعمل إدارة الصندوق العديد على دعم أعضاء هيئة التدريس ومُعاونيهم، وتقرر البدء بمشروع التأمين الطبي كأول نشاط للصندوق، ويتبعه تقديم خدمات أخرى بالتدريج.

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