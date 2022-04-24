داليا فؤاد: أي حد يعترض على أكل الفسيخ كاره للفرحة.. فيديو

قالت الإعلامية داليا فؤاد ، إنه قبل آلاف السنين قام أحد الصيادين بصيد بعض الأسماك وأخذهم إلى المنزل وقام بأكلهم هو وأسرة ومنهم سمكة لم يأكلها دون عمد وتفاجأ بها بعد شهرين عندما ظهرت لها رائحة .

وأضافت داليا فؤاد خلال برنامجها " ضرب نار " المذاع علي قناه " القاهرة والناس " ، إن الصياد بعد اكتشاف رائحة السمكة قرر أن يأكلها وقام بنشر هذا الخبر وتم تسمية هذا السمك منذ ذلك الوقت بـ " الفسيخ " .

وأوضحت داليا فؤاد ، إن أي احد يعترض على اكل الفسيخ يكون منبوذا وكارها للفرحة ، مؤكدة أن عيد شم النسيم عيد أسري .