خلاف وجهات النظر مع شاهين.. كيف تسببت نزوة في طلاق علي بدرخان والسندريلا؟

علي بدرخان.. مخرج من طراز خاص، رغم قلة أعماله الا انه من القلائل الذين يشار إليهم بالبنان كأحد كبار المخرجين في مصر والوطن العربي.

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير علي بدرخان، صاحب ال76 عاما.

مولد مخرج من طراز خاص

«علي بدر خان» هو ابن المخرج الكبير الراحل أحمد علي شاكر بدر خان، من زوجته سلوى علام، وهي آخر زوجاته، تزوجها عام 1944، وأنجبت له، إضافة إلى علي، بنتا سماها رقية.

ولد علي بدرخان في 25 عاما 1946، ورث حب الإخراج من والده، وعشق الكاميرا والاستديو والبلاتوه، وألتحق بالمعهد العالي للسينما وتخرج منه عام 1967.

مسيرة مضيئة رغم قلة الأعمال

بدأ علي بدرخان حياته العملية عام 1967، بالعمل مع والده أحمد بدرخان كمساعد مخرج في فيلم النصف الأخر، بطولة سميرة أحمد، عماد حمدي، وأحمد رمزي.

بعدها انتقل للعمل مع المخرج فطين عبد الوهاب كمساعد أيضا عام 1968، في فيلم أرض النفاق، المقتبس عن رواية “أرض النفاق” للكاتب يوسف السباعي، وبطولة فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب.

نادية علامة فارقة في حياته

في عام 1969، عمل علي بدرخان مع والده المخرج أحمد بدرخان كمساعد في فيلم "نادية" بطولة سعاد حسني وأحمد مظهر ونور الشريف، لتنشأ قصة حب بينه وبين السندريلا سعاد حسني.

وقال المخرج على بدرخان عن ذلك: "كنت أعمل كمساعد مخرج لفيلم نادية من بطولة سعاد حسنى وإخراج والدى أحمد بدرخان، وقد نشأت قصة الحب بينى وبين سعاد خلال هذا الفيلم، فأتذكر أننا سافرنا لفرنسا بمنطقة جبلية هناك، وبها بحيرة، وقمنا بتصوير الفيلم هناك، وكان من المفترض أن تسبح سعاد فى البحيره خلال مشاهدها فى الفيلم، لكن كانت سعاد لا تجيد السباحة، فكنت أنا بمثابة معلم السباحة لها وتوطدت علاقة الحب بيننا.

تعرض والده لأزمة

أكد المخرج على بدرخان، أنه خلال تصوير الفيلم، تعرض والده لأزمة قلبية، ما منعه من متابعة التصوير خلال الأيام الأخيرة، وأسند الأمر للمخرج حلمى رفله.

وأضاف: "أنتابنى الشعور بالقلق والتوتر، لأننى أردت أن يخرج الفيلم كما أراد والدى دون تغير شيء، وظللت متمسك برؤيته لآخر لحظة".

الحب الذي كان ينتصر على القفص الذهبي

في عام 1973، قدم علي بدرخان تجربته الاخراجية الأولى بعنوان "الحب الذي كان" بطولة سعاد حسني، محمود ياسين، إيهاب نافع، زهرة العلا، محمود المليجي وآمال زايد.

وعن أول تجربة إخراجية له قال: فى البداية كنت سأقدم فيلم "القفص الذهبي"، مع مؤسسة السينما، وكان تحت إشراف المخرج الكبير يوسف شاهين، وكان هناك عرف متبع وقتها؛ عندما يقوم مخرج جديد بإخراج مشروع لابد فى البداية أن يسألوا عنه المخرجين الذين عمل معهم، ويكون أحدهم مشرفا علي عمله، ولكن قبل تنفيذ الفيلم تفككت المؤسسة وتم إلغاء الفيلم.

وأضاف: "كان علي أن أبحث عن موضوع أخر أقدمه يصلح للإنتاج الخاص، فأخترت فكرة الثالوث الزوج والزوجة والعشيق فى فيلم "الحب الذى كان" وكان ذلك أول تجربة إخراجية لي".

زواج علي بدرخان والسندريلا

استمرت قصة الحب بين المخرج علي بدرخان والسندريلا خلال تصوير فيلم نادية، لمدة 5 أشهر حتى تم الزواج بينهما، واستمر الزواج 11 عاما.

وأخرج بدرخان لسعاد حسني خلال فترة زواجهما عدة أفلام منها "الحب الذي كان"، و"الكرنك" عام 1975، و"شفيقة ومتولي" عام 1978، وفي عام 1992، كان فيلم "الراعي والنساء" أخر فيلم بينهما، وكان بعد الانفصال مباشرة.

طلاق سعاد حسني وعلي بدرخان بسبب نزوة

قال المخرج علي بدرخان، في لقاء تليفزيوني، إن علاقته بسعاد حسني مرت بمرحلة فتور، ما جعله يرتبط بفتاة أخرى، وهو ما لم تقبله السندريلا عندما صرح لها بذلك.

واقترح عليها أن تسمح له بخوض التجربة لعلها تكون نزوة ويرجع إليها بعد ذلك، إلا أنها صممت على الانفصال وأصبحا صديقين واستمر التواصل بينهما، حتى قبيل وفاتها في لندن.



خلاف علي بدرخان مع يوسف شاهين

عن علاقته بالراحل يوسف شاهين، أكد بدرخان أنه تعلم علي يده الكثير، وليس وحده، بل تعلم أيضًا على يد سعيد الشيخ، وتوفيق صالح، وصلاح أبو سيف، إضافة لوالده أحمد بدرخان.

ويرى بدرخان، أن يوسف شاهين يعتبر من أكثر المخرجين الذين يمتلكون روح الشباب والإبداع، ويمتاز عن الباقون أنه مُعلم، فعندما كان يسأله عن شيء يرد بكل حب ويشرح ويوضح كى يستفيد.

وأضاف علي بدرخان، إن وظيفة المخرج تتضح بامتلاكه رؤية ويطلق عليه "المستغل الأعظم"، نظرأ لقدراته بالاستفادة من قدرات وإبداعات كافة العناصر المتواجدة معه بالعمل الدرامى، وكشف عن نقطة الخلاف بينه وبين المخرج يوسف شاهين، كانت بسبب تأثيره على ممثليه، خاصة عندما يقوم بتحفيظ الممثلين أدوراهم الدرامية، لافتا إلى أن طريقة أداء "شاهين" أمام الممثلين كانت رائعة ومبهرة للجميع، وتكون مهمة الممثل أمامه تقليد أداء شاهين دون الإبداع.

وتابع "بدرخان" بأن إتباع الممثل هذا النهج ليوسف شاهين يفقده ذاته فى الأداء ويقود هذا الامر لترديده جمل بعينها أمام شاهين.