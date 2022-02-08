فايزة هنداوي: علي بدرخان مهموم بقضايا وطنه ولم ينغمس في المباشرة

في ختام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

تحدث المخرج الكبير علي بدرخان خلال ندوة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ٥٣ عن تجربته في الكتابة، وقد أدارت الندوة الناقدة فايزة هنداوي.

علامة فارقة

وفي بداية حديثها قالت فايزة هنداوي إن علي بدرخان هو علامة كبيرة في السينما المصرية، فرغم أن أفلامه لم تكن كثيرة إلا إنه قد مثل علامة فارقة في السينما المصرية، وقد استحق أن يتحصل على جائزة النيل والتي تعد الأكبر والأهم ضمن الجوائز التي تقدمها الدولة المصرية نتيجة لأعماله العظيمة.

عطاء كبير

وأضافت فايزة هنداوي وقالت: تشكل علي بدرخان على يد والده محمد بدرخان إذ أخذ الخبرة منه، فهو مخرج مهموم بقضايا وطنه، ولم ينغمس في "المباشرة" من خلال الطرح لذلك تميزت أفلامه فقد ركز على الجانب الفكري والفني، وقد استخدم الأدوات التي بين يديه بطرق مختلفة، كما أنه له عطاء كبير في التدريس، فقد علّم الكثير من الممثلين، وقد اهتم بتعليم الشباب، كما أنه اهتم بمجال الكتابة لتوثيق تجربته، وتشريح هذه التجربة، كي يتعرف القاريء على تلك الأمور.