ختام احتفالات "أهلا رمضان" في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.. اليوم

يختتم المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف مساء اليوم الاثنين ٢٥ ابريل احتفالات ليالي رمضان الثقافية والتي أقيمت بعنوان "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب على مدار ثلاثة عشر يوما تحت رعاية أد.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.



وأوضح محمد ناصف أن فعاليات الختام تتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والفنية منها افتتاح معرض للفنانين الصغار مبروك حسين وجنا أحمد الفائزين بالمركز الأول في جائزة الدولة للمبدع الصغير في مجال الرسم.



وأضاف ناصف أن فعاليات حفل الختام تبدأ على المسرح الكبير بالنشيد الوطني، ثم عرض فرقة كذالون للعرائس والمسرح الأسود، وعرض الأراجوز للفنان ناصر عبد التواب، وعرض فرقة أطفال الحديقة للفنون الشعبية، وعرض للأطفال ذوي الهمم، وعرض التنورة، ثم عرض لفرقة كورال "سلام" للأطفال بقيادة المايسترو وائل عوض، ثم توزيع الجوائز المالية وشهادات التقدير على الفائزين في مسابقة "ارسم الحكاية واكسب معايا"، وتختتم الفعاليات بعرض مسرحية "رمضان جانا" إخراج صلاح لبيب وهي من عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.