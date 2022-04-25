عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام احتفالات "أهلا رمضان" في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.. اليوم

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

 يختتم المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف مساء اليوم الاثنين ٢٥ ابريل احتفالات ليالي رمضان الثقافية والتي أقيمت بعنوان "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب على مدار ثلاثة عشر يوما تحت رعاية أد.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة. 


وأوضح محمد ناصف أن فعاليات الختام تتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والفنية منها افتتاح معرض للفنانين الصغار مبروك حسين وجنا أحمد الفائزين بالمركز الأول في جائزة الدولة للمبدع الصغير في مجال الرسم. 

وزيرة الثقافة: مسرح الطليعة قدم العديد من التجارب المسرحية المميزة

فيلم "القاهرة" بمهرجان ليالي لقاهرة بـ حضور وزيرة الثقافة


وأضاف ناصف أن فعاليات حفل الختام تبدأ على المسرح الكبير بالنشيد الوطني، ثم عرض فرقة كذالون للعرائس والمسرح الأسود، وعرض الأراجوز للفنان ناصر عبد التواب، وعرض فرقة أطفال الحديقة للفنون الشعبية، وعرض للأطفال ذوي الهمم، وعرض التنورة، ثم عرض لفرقة كورال "سلام" للأطفال بقيادة المايسترو وائل عوض، ثم توزيع الجوائز المالية وشهادات التقدير على الفائزين في مسابقة "ارسم الحكاية واكسب معايا"، وتختتم الفعاليات بعرض مسرحية "رمضان جانا" إخراج صلاح لبيب وهي من عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

المركز القومي لثقافة الطفل احتفالات ليالي رمضان اهلا رمضان الحديقة الثقافية للأطفال السيدة زينب عل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

عمرو أديب: شكلها سيء إن تبقى في لجان تفتيش بتدخل تفض الصلاة.. فيديو

رهان على 150 جنيها يتسبب بتغريم صاحبه «نصف مليون» ووفاة مواطن بالبحيرة

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

جشع التجار يجعل حلم شراء سيارة جديدة اقرب للمستحيلات .. تفاصيل

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

«هو اللي مراته منكدة عليه هيدخل الجنة؟».. رد قوي من مبروك عطية | فيديو

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة: مسرح الطليعة قدم العديد من التجارب المسرحية المميزة

اتقالّي للأسف|أشرف زكي لـ وزيرة الثقافة:كنت أستحق الاستمرار رئيسًا لأكاديمية الفنون"فيديو"

وزير الثقافة السعودي: دمج السياسات الثقافية بالعامة يدعم تحقيق أهداف التنمية المُستدامة

ترشيحاتنا

كيف تقوم الحائض ليلة القدر ؟..5 عبادات يمكن أن تؤديها بدون وضوء

تسليم الفريق الفائز من الشباب والفتيات كأس بطولة دوري الجامعات 

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

أكسيوس يكشف تفاصيل اجتماع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إيران

خلاف وجهات النظر مع شاهين.. كيف تسببت نزوة في طلاق علي بدرخان والسندريلا؟

سيد عبد الحفيظ: وفاق سطيف منافس قوي.. والتواجد على منصات التتويج يتطلب اللعب بطريقة دفاعية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحاسيس صعبة.. ماذا قال بدر بانون عقب فوز الأهلي على الرجاء المغربي؟

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

فيديو

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ