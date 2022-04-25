بطلوع الروح الحلقة 10.. إلهام شاهين تعرض الزواج على أحمد السعدني 

أذيعت الحلقة العاشرة من مسلسل بطلوع الروح على منصة شاهد خلال الساعات الماضية ، وقد حملت العديد من الأحداث الهامة .

وخلال الحلقة العاشرة عرضت أم جهاد " إلهام شاهين " على عمر " أحمد السعدني " الزواج ، وذلك بعد وفاة زوجها الأول بعدة أيام ، إلا أنه لم يمنحها رداً لشعوره بالصدمة.

إما زوجة عمر " أحمد السعدني " الأولي فقد عثرت على استمارة قد تقدم بها للزواج من روح " منة شلبي " ، حيث انفعل عليها وكشف لها أنه فعل كل ذلك من أجل الزواج بها وأنه ارسل أكرم " محمد حاتم " إلى المهمة للتخلص منه والزواج منها .

وكانت شهدت الحلقة التاسعة العديد من الأحداث حيث أعتقدت جماعة داعش أن سيف قد تم قلته بطلق ناري مما دفعهم الى نقل زوجته روح “ منة شلبي ” الى منزل يقيم فيه السيدات الأرامل والمطلقات تمهيداً لتزويجهن من رجال آخرين .

كما تم القبض على أكرم “ محمد حاتم ” من قبل الجيش السوري وتعذيبه .

وكانت الحلقة الثامنة من بطلوع الروح قد شهدت إصابة “ أكرم ” بطلق ناري أثناء المهمة التي كلف بها من قبل التنظيم الإرهابي .

فيما يحاول عمر “ أحمد السعدني ” التحث مع روح وكشف لها انه يعي ان اقترابها من أم جهاد “ إلهام شاهين ” قد يكون مخطط لهروبها.

وتمكنت روح من إنقاد صديقاتها مصففة الشعر من تنظيم أم جهاد وذلك بسبب علمها بمهاجمة بيتها .

تمكن والد ( روح ) من محادثتها تليفونيا ، عن طريق احدي السيدات المتواجدات في داعش وتتعاون مع بعض الأشخاص من الخارج لإعادة تلك الفتيات إلى أهلهن.

وكشف ابن روح ( منة شلبي ) عن طريق الخطأ ان والدته تحدثت تليفونيا مع جده امام زوجة عمر ( أحمد صلاح السعدني ) التي ابلغته بما قاله الطفل امامها .

مسلسل “بطلوع الروح” يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم .

يضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول إلا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .

مخرجة مسلسل بطلوع الروح :

من إخراج كاملة أبو ذكرى، وهى صاحبة عدد من الأعمال الناجحة فنياً وجماهيريا، أبرزها “سجن النساء”، و"واحة الغروب"، و"ذات"، و"100 وش".

أما مؤلف مسلسل بطلوع الروح فهو محمد هشام عبية، وقد سبق وأن قدم عددا من الأعمال الدرامية الناجحة رغم قلة عددها، وهي: “في كل أسبوع يوم جمعة”، والذي كان واحدا من فريق الكتابة فيه، وقد نجحت منة شلبي بفضل العمل في الترشح إلى جائزة الإيمي العالمية، كما قدم مسلسل “60 دقيقة”.