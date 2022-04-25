رئيس نادي البنك الأهلي يحفز لاعبي الفريق قبل مواجهة إيسترن كومباني

حرص اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي علي الإجتماع بلاعبي فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي لتحفيزهم قبل مواجهة فريق إيسترن كومباني ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وأكد اللواء أشرف نصار علي أهمية حصد نقاط مباراتي إيسترن كومباني وإنبي من أجل المحافظة علي طموحات فريقنا هذا الموسم بالتواجد في المربع الذهبي .



وشدد علي ضرورة التركيز في عدم التفريط في أي نقاط وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة خالد جلال

وأضاف نعلم جيداً بصعوبة مسابقة الدوري المصري هذا الموسم ولكن نمتلك جهاز فني ولاعبين قادرين علي تحقيق طموحات مؤسستنا العريقة .



وشهد الإجتماع حضور محمد عبد المنعم المشرف العام على الكره وأمين الصندوق الذي أثني علي تحضيرات الفريق للمباراة وأكد علي دعم مجلس إدارة النادي للجهاز الفني واللاعبين.



وفي نهاية الاجتماع تعهد اللاعبون ببذل أقصي جهد من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة.