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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة كلاسيكية جذابة لـ فيفي عبده عبر "إنستجرام"

صدى البلد

شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت فيفي عبده، وهي تستعرض جمالها بإطلالة كلاسيكية أنيقة مرتدية جاكيت باللون اللبني وبنطلون أزرق ، وعلقت قائلة: “بحبكم أوي”.

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وتعود فيفى عبده، إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل في العالي”، وتراهن هذه المرة على مغامرة فنية جديدة، تشاركها فيها شيرين رضا، ويسعى الثنائى الجديد إلى خطف الأنظار إليهما فى رمضان فى ظل المنافسة الشرسة التى يشهدها الموسم الجديد.

 

أبطال مسلسل شغل في العالي 

ويشارك فى بطولة مسلسل “شغل فى العالى” بجانب فيفى عبده وشيرين رضا كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.  

قصة مسلسل شغل في العالي
وتدور أحداث مسلسل “شغل فى العالى” فى إطار كوميدى، حيث تقدم شيرين دور الصديقة الجذابة المواكبة لصيحات الموضة والتى تنتمى لطبقة مجتمعية عالية، فيما تجسد فيفى شخصية تنتمى لطبقة شعبية، وتعيش فى مكان شعبى، أى النقيد لشخصة شيرين، ولكن تجمعهما صداقة قوية، وينتج عن تفاوت الطبقات العديد من المواقف الكوميدية.

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