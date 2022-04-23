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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيفى عبده تنعى والدة سمية الخشاب.. أختي وحبيبتي

سمية الخشاب ووالدتها
سمية الخشاب ووالدتها

نعت النجمة فيفي عبده والدة الفنانة سمية الخشاب، التى وافتها المنية مساء اليوم السبت ومن المقرر دفن جثمانها غدًا بالإسكندرية.


وكتبت فيفى  في تغريدة لها عبر انستجرام "‏ انا لله و انا اليه راجعون. توفيت الى رحمة الله والدة أختي وحبيبتي الفنانة سمية الخشاب. برجاء الدعاء لها بالرحمة و المغفرة".


 


أعلنت الفنانة سمية الخشاب وفاة والدتها مساء اليوم السبت، وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وانا إليه راجعون توفيت الي رحمه الله والدتي الغاليه الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء".


من ناحية أخرى، خاضت الفنانة سمية الخشاب سباق دراما رمضان الماضى بمسلسل "موسى"، وشاركت فى بطولته مع محمد رمضان، رياض الخولى، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدى، وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

فيفي عبدة موقع التواصل الاجتماعي وفاة والدة سمية الخشاب تنعى والدة سمية الخشاب وفاة والدتها

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