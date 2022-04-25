شبعوا كورة.. ميدو يهاجم لاعبي بيراميدز عقب وادع الكونفيدرالية

هاجم أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مشددا على أنهم لا يملكون الدوافع اللازمة لحصد الألقاب.

وودع فريق بيراميدز، بطولة الكونفدرالية الأفريقية من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام مازيمبي الكونغولي بهدفين نظيفين.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية لقناة المحور: «لاعيبة بيراميدز شبعت كورة، لازم بيراميدز يجيب لاعيبة جعانة كورة حتى لو اسمها مش كبير، لازم عقلية لاعيبة بيراميدز تتغير».

واختتم: «أنا من أكبر المشجعين لتجربة بيراميدز في مصر، والاستثمار الرياضي يعود بالنفع على كل العاملين في الوسط الرياضي بمصر، ولكن الكورة عشان تكسب بطولات مينفعش تجيب لاعيبة كبيرة بس، لازم يكون نفوذهم في الفريق محدودة».