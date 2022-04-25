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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25 - 4 - 2022 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تقام اليوم الإثنين 25 - 4 - 2022، العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهة كريستال بالاس ضد ليدز يونايتد فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن ثلاث مباريات فى الدوري المصري الممتاز.

 

 مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    

كريستال بالاس X ليدز يونايتد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium   

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ساسولو X يوفنتوس – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
 

يوكوهاما إف مارينوس سيدني إف سي – الساعة 1 ظهرا  

كيتشي X شنجهاي – الساعة 1 ظهرا   

هوانج آنه جيا لاي X هيونداي موتورز – الساعة 4 عصرا

تشيانجراي يونايتد X فيسيل كوبي – الساعة 4 عصرا

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة  

غزل المحلة  X فاركو – الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport 1 

سموحة X مصر المقاصة – الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport 2          

فيوتشر X الجونة – الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport 3 

يوفنتوس الدوري الايطالي الدوري الإنجليزي الدوري المصري دوري أبطال آسيا

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