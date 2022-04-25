مسابقة لاختيار أفضل مبادرة إبداعية لمواجهة التطرف بجامعة كفر الشيخ.. صور

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، مسابقة اختيار أفضل مبادرة إبداعية لمواجهة التطرف بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري سليمان، أمين عام جامعة كفر الشيخ.



يأتي هذا بهدف نشر الفكر الصحيح ومواجهة الأفكار السلبية للفكر المتطرف بالجامعات ومحاربة المفاهيم غير السوية التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري ومواجهة الفكر.

وقد شارك في المسابقة عدد من الطلبة والطالبات من كليات الجامعة بمبادرات إبداعية تواجه التطرف، وكان ذلك في ضيافة كلية الذكاء الاصطناعي.



وتضمنت لجنة التحكيم كلاً من، الدكتور طارق عطية عبد الرحمن، أستاذ الاجتماع الريفي بكلية الزراعة، والدكتورة فاتن طلعت قنصوة، رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب، وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور رشدي العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وإدارة النشاط الاجتماعي.

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