عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فطارك عندنا.. سمك مشوي بالثوم والخضراوات وشوربة سي فود وأرز بالبصل

صدى البلد

إذا كنت من محبي السمك يمكنك تقديم  اليوم سفرة من الأسماك  على الفطار ونقدم طريقة سمك مشوي بالثوم والخضراوات وشوربة السي فود مع أرز السمك بالبصل.

طريقة عمل السمك المشوي بالثوم والخضراوات

 

طريقة التحضير
* المقادير:
-سمكة كبيرة
- 10 فص ثوم شرائح.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 1 ملعقة كبيرة بهارات سمك.
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة.
- 1 ملعقة صغيرة كمون.
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة كبيرة أوريغانو.
- 1 ملعقة كبيرة ملح.
- 2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 4/1 كوب عصير ليمون.
- 2 حبة كبيرة ليمون شرائح.

* التحضير:
- سخني الفرن 180، اغسلي السمك وجففيه.
- في طبق صغير ضعي البهارات، الكزبرة، الكمون، الأوريغانو، البابريكا، الملح، الفلفل، قلبي ليختلط ثم وزعيه في داخل وخارج السمكة.
- اعملي شقوق على ظهر السمكة ، وزعي قليل من الزيت في كل فتحة بحيث يدخل ما بين الفتحات احشيها بشرائح الثوم والليمون.
- ضعي بقية الثوم والليمون داخل السمك.
- ضعي السمكة في ورق زبدة، غلفيها جيداً.
- اشوي السمك في الفرن 30 – 40 دقيقة، اكشفي الورق ثم اشويها 10 دقائق

 

طريقة عمل أرز السمك 


المقادير
كوبان من الأرز 
بصلة متوسطة الحجم .
ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتى.
ملعقة صغيرة من الملح .
نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
ثلاثة أكواب من الماء المغلي.
طريقة التحضير
يغسل الأرز جيداً وينقع فى كميةٍ من الماء المغلي لمدة نصف ساعة على الأقل حتى لا يستغرق وقتًا طويلاً أثناء النضج ويحتاج إلى كميةٍ كبيرةٍ من الماء. تقشر حبة البصل وتفرم فرماً ناعماً. يحضر وعاءٌ عميقٌ ويوضع فيه ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي. يوضع الوعاء على نارٍ بدرجة حرارة متوسطة وتترك حتى يسخن الزيت. يضاف البصل المفروم إلى الزيت ويقلب حتى يذبل قليلاً ويتغير لونه إلى الذهبي. يصفى الأرز من الماء المنقوع به ثم يضاف إلى البصل ويقلبان سويًا. تضاف ملعقة من الملح إلى الأرز. تضاف نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة. يترك الأرز على نارٍ هادئةٍ حتى يشرب الزيت. يوضع في وعاءٍ آخرٍ كمية من الماء. يوضع الوعاء على النار ويترك حتى يغلى الماء. يغمر الأرز بعد ذلك بالماء المغلى حتى يغطى سطحه. يترك الأرز على نارٍ هادئةٍ حتى يتشرب الماء وينضج تمامًا. يرفع الأرز بعد نضجه عن النار ويترك جانبًا حتى يبرد قليلًا ثم يوضع فى أطباق التقديم. يقدم أرز السمك بجانب السمك المشوى.
 

طريقة عمل شوربة السى فود

المقادير

1/4 كيلو جمبري

1/4 كيلو سبيط ، مقطع

1/4 كيلو سمك فيليه ، مقطع

1/4 كيلو كابوريا

1 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) زبدة

1 ثمرة بصل مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1/4 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) زنجبيل مفروم

ملح

فلفل أسود مطحون

كمون

بهارات

طريقة عمل شوربة سي فود 

خطوات التحضير

في إناء على نار متوسطة نضع الزبدة تسيح.

يوضع البصل على الزبدة و يقلب حتى يصفر ثم نضع الثوم و يقلب المزيج.

نضع الجمبري على البصل و يقلب لمدة 5 دقائق ثم نضع السبيط و الكابوريا و السمك و يقلب المزيج لمدة دقيقتين او أكثر حتى ينضج.

يضاف الماء الى الإناء حتى يغطي السي فوود ثم يتبل بالملح و الكمون و الفلفل و البهارات و يقلب المزيج برفق.

يرفع الإناء من على النار ثم توضع الشوربة في بولات التقديم و تقدم ساخنة.

سر نجاح شوربة السى فود:

تشوح ثمار البحر أولا قبل وضع الماء كي تنضج و تتشرب من ماء البصل.

شوربة السي فود طريقة عمل السمك السمك المشوى أسماك السمك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز لأعلى سعر في تاريخه.. وعيار 21 يصل لمستوى غير متوقع

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

الأرصاد تنصح المواطنين مع دخول عيد الفطر: ارتدوا ملابس ثقيلة

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

بشرى.. اليابان تتوصل لعلاج لفيروس كورونا وتسعى لنشره عالميا |فيديو

ميدو يكشف عن مدرب بيراميدز القادم خلفاً لإيهاب جلال

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

عمرو أديب: شكلها سيء إن تبقى في لجان تفتيش بتدخل تفض الصلاة.. فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: تعظيم القدرات الشاملة على رأس أولويات الدولة المصرية

الرئيس السيسي عن ذكرى تحرير سيناء: مصدر فخر واعتزاز تلك الأمة

ارتفاع أسعار بيجو 5008 موديل 2022 في مصر

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

حدث في 24 رمضان .. بناء مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط ومقتل المتنبي

وزيرا الإسكان والعدل ومسئولو البنك المركزي يبحثون تيسير إجراءات التمويل العقاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللحم والباذنجان.. طريقة عمل المقلوبة في رمضان

دولة تعلن الإخصاء الكيميائي عقوبة لـ مغتصبي الأطفال

ممثل شهير يكشف عن قارب بكرسي متحرك من أجل ذوي القدرات|شاهد

بعد اتهامه بالعنف.. ماركة ماكياج تفضح آمبر هيرد أمام جوني ديب

فيديو

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ