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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني لـ إدراج قرى مركزى "قليوب والقناطر" ضمن مبادرة حياة كريمة

حياة كريمة
حياة كريمة

قدم النائب عادل عامر عضو مجلس النواب عدد من طلبات الإحاطة تم إحالتها إلى اللجان النوعية لمناقشتها ، الأول أحال للجنة الطاقة بشأن إدراج قرى مركزى قليوب والقناطر الخيرية ضمن المبادرة " حياة كريمة " حيث تتوافر بهما شروط تطوير القرى ، وكذلك مد خدمة الغاز  الطبيعى لقرى القناطر الخيرية ( الشرفا ، المنيرة ، كفر عليم ، شبرا شهاب ، الحوالة ، الأخمين ، باسوس ، أبو الغيط ، الشيمى ) رغم انتهاء أعمال البنية التحتية بهذه القرى ، وكذلك سرعة الانتهاء من تركيب خط الغاز الرئيسى من أمام قرية الخرقانية وحتى قريتى أبو الغيط وباسوس بالوحدة المحلية بالمنيرة .

 

وقال عامر أن طلب الإحاطة الثانى تم إحالته للجنة الزراعة والرى بشأن توقف مشروع رى الشرفا والمنيرة بمركز القناطر الخيرية عن العمل بسبب عدم تنفيذ برامج الصيانة الدورية للمعدات ، وكذلك تغطية أجزاء من الترع والمصارف التي تمر داخل الكتلة السكنية بقرى مركز القناطر الخيرية ، مطالباً بنقل تبعية المشروع من الوحدة المحلية بالمنيرة الى وزارة الرى لمنع تكرار حدوث المشاكل الدورية التي تحدث كل موسم  ، وكذلك تنفيذ موافقة الدكتور وزير الرى بشأن تغطية الترع والمصارف التى حصلنا على الموافقة بشأن بتغطيتها حيث تم تغطية اجزاء منها ولكن من خارج خطة وزارة الرى ومن خارج خطة محافظة القليوبية .

 

وأشار  إلى موافقة وزير الرى أيضاً بشأن إقامة محطة رى بالنظام العكسى لقطاع شلقان عند تقاطع ترعة الساحل مع ترعة الباسوسية والتى تقع خلف مسجد المهندس حسن أبوبكر .

عادل عامر مجلس النواب حياة كريمة الغاز الطبيعى القليوبية شبرا شهاب الشرفا

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