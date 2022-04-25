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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تحبط هجوما سيبرانيا استهدف 100 مركز حكومي وخاص

علم إيران
علم إيران

أعلن مركز حماية فضاء الإنتاج وتبادل المعلومات في إيران "افتا"، أنه تمكن خلال الأيام الأخيرة من إحباط هجوم سيبراني قبل استهدافه البنى التحتية في البلاد.

وحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، قال مصدر في المركز التابع لرئاسة إيران إن قراصنة الفضاء الإلكتروني كانوا قد خططوا لاستغلال "ثغرة أمنية" في إحدى المنظومات ذات الاستخدام الكثير لدى المؤسسات الحكومية وسرقة بياناتها المتعلقة بالبنى التحتية للبلاد.

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وأضاف: "هذه المحاولات باءت بالفشل وتم إحباطها في بدايتها، بفضل التدابير لوقائية التي اتخذت في الوقت المناسب من قبل مركز "افتا".

وذكرت التحقيقات التي أجريت للكشف عن خيوط الهجوم وأهداف الجهات التي تقف وراءه، بأنه كان قد استهدف 100 مركز رئيسي لتقديم الخدمات الالكترونية داخل المراكز الحكومية والخصوصية في البلاد.

وحسب "روسيا اليوم"، تشير التحقيقات الأولية إلى أن مصدر الهجوم كان من عناوين بروتوكولات الإنترنت "IP" في هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة.

روسيا ايران الولايات المتحدة إحباط هجوم سيبراني هجوم سيبراني

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