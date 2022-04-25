أكسيوس يكشف تفاصيل اجتماع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إيران

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الولايات المتحدة وإسرائيل سيعقدان جولة جديدة من المحادثات الاستراتيجية هذا الأسبوع تركز على البرنامج النووي الإيراني ومواجهة النشاط الإيراني في المنطقة.

وستجري المحادثات وسط جمود عميق في المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاقية النووية لعام 2015.

وبدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا مناقشة سيناريو لا يتم فيه إحياء الاتفاق النووي. حيث تضغط إسرائيل على الإدارة للتعاون بشأن 'الخطة ب' في حال حدوث ذلك.

فيما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا سيصل إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع نظيره في البيت الأبيض جيك سوليفان.

وسيرأس هولاتا وفدا مشتركا بين الوكالات لحضور اجتماع مجموعة العمل الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إيران.

وكان قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي تحدث أمس الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وناقش التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية المشتركة، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلائها.