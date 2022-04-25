بدء الإنتاج التجاري.. منظومة إس 500 القادرة على إسقاط الأقمار الصناعية|ما إمكانياتها؟

الأقوى عالميا..

أعلنت روسيا على لسان يان نوفيكوف، المدير العام لمؤسسة ألماز آنتي لمنتجات الدفاع الجوي الروسية، عن بدء الإنتاج التجاري لمنظومة إس 500 بروميثيوس، وهي أحدث منظومات الدفاع الجوي الصاروخية في العالم، موضحا أنه تم تنظيم الإنتاج الصناعي لـ منظومة إس 500 باستخدام أحدث إنجازات العلوم والتكنولوجيا الوطنية.

وأوضح في مقابلة مع مجلة الدفاع الوطني أن منظومة إس 500، تتجاوز قدراتها القتالية، قدرات أنظمة الدفاع الجوي التي تم إنتاجها سابقا، ويتوقع أن تصبح أساس الدفاع الجوي الفضائي لـ روسيا، مشددا على أنه سيتم تسليم هذه المنظومات الحديثة للقوات المسلحة الروسية، مع حلول المواعيد المحددة في الطلبيات.

منظومة إس 500

في هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن منظومة إس 500 للدفاع الجوي الروسي، والتي تعد الأقوى على مستوى العالم، ويمكنها إصابة الأقمار الصناعية في الفضاء.

قدرات منظومة إس 500

تستطيع صواريخ منظومة الدفاع الجوي إس 500، تدمير الرؤوس القتالية للصواريخ الباليستية في الفضاء القريب على مسافة 600 كلم، ومن أجل العمل خارج الغلاف الجوي للأرض تتضمن منظومة إس 500 رادار الكشف البعيد من طراز "60 كا 6" الذي يستطيع إيجاد أهداف على مسافة 2000 كم ويقوم بحساب مسارها وإرسال معلومات عنها إلى الصواريخ المضادة الصديقة.

كما وأن المنظومة لديها القدرة على مواجهة مقاتلات إف 22 و إف 35، وهذه الطائرات هي أفضل ما انتجته ترسانة القوات الجوية الأمريكية، وهذه المقاتلات شبحية لديها قدرة التخفي عن الرادارات، كما أن المنظومة لديها القدرة على مواجهة القاذفات الاستراتيجية "بي – 2" ورادارات " E-2" والصهاريج الطائرة التي تزوّد الطائرات البحرية جوا بالوقود، وقد ازدادت المسافة التي يجب أن تبتعد فيها تلك الطائرات عن منظومات الدفاع الجوي الروسية من 400 كلم إلى 600 كلم.

إس 500

ومنظومة إس 500، هي الجيل الجديد من منظومات الدفاع الجوي "الأرض - جو"، وهي مخصصة أيضا لاعتراض الصواريخ البالستية عابرة القارات، وأنظمة الإنذار المبكر والتحكم، والطائرات المشوشة للرادار، كما وتعد أحدث من منظومة إس 400 تريومف ذات المدى 600 كم، حيث أن إس 500 قادرة على استهداف 10 أهداف في وقت واحد من مدى 800 إلى 900 كم.

في عام 2009 كانت منظومة إس 500، في مرحلة التصميم على يد شركة ألماز أنتي، وكان من المخطط أن ينتهي التصميم بحلول عام 2012، ولكن في عام 2011 تم الإعلان أنه سيتم البدء بإنتاج الـ إس 500 في عام 2014، وفي عام 2013 تم كشف النقاب عن أحد نماذجها في موسكو.

إف 22

مكونات منظومة إس 500

تتميز منظومة إس 500 بالقدرة على رصد 10 أهداف فوق صوتية في وقت واحد، وستتمكن من تعقب وتدمير الصواريخ الباليستية التي يصل مداها إلى 3500 كلم، وستكون متنقلة، حيث تثبيت منصات إطلاق الصواريخ على ظهر شاحنة عسكرية عشارية الدفع من طرازي BAZ-69096 و55K6MA.

وتشمل بطارية إس 500 على مركبات إطلاق 77P6 محمولة على ظهر الشاحنات، فيما ستكون نقاط القيادة والتحكم 85Zh6-2 على ظهر شاحنات سداسية الدفع من طراز BAZ-69092-12، وسيتم تزويد المنظومة برادار من طراز 91N6A (M) للاستحواذ وإدارة المعارك، وهو عبارة عن تعديل للطراز "بيغ بيرد" 91N6، الذي يتم سحبه بواسطة جرار ثماني الدفع من طراز BAZ-6403.01، كما وتشتمل منظومة صواريخ "إس 500" على رادار من طراز "تشيز بورد" 96L6 يُثبّت على ظهر شاحنة من طراز BAZ-69096 10x10.

كما سيتم تحميل رادار من طراز 76T6 متعدد الأشكال على هيكل شاحنة من طراز BAZ-6909-022 ثمانية الدفع، وتتضمن المنظومة رادار من طراز 77T6 مضاد للصواريخ الباليستية يتم تثبيته على متن شاحنة عشارية الدفع من طراز BAZ-69096.