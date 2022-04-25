أسعار الفسيخ والرنجة في شم النسيم.. والتجار: الإقبال مش زي كل سنة..شاهد

رصدت عدسة “صدى البلد” أسعار الفسيخ والرنجة في شم النسيم، وأهم طرق تمليح الفسيخ.

قال أحمد علي ، صاحب أحد أكبر محلات الفسيخ بمنطقة إمبابة: “هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، حيث يأتي شم النسيم في الأسبوع الأخير من رمضان، لذلك يكون الإقبال محدودا على شراء الفسيخ.



وأوضح أن رائحة الفسيخ هي التي تميزه، ويمكن التفرقة بين الفسيخ السليم والفاسد عن طريق الرائحة المميزة له بالنسبة للسليم، والفاسد تكون رائحته نتنة، بالإضافة إلى شكل السمكة نفسها، حيث يجب أن تكون السمكة باللون الفضي وتغطيها القشور ويجب أن تكون متماسكة وليست متهتكة وليس بها أي فتحات.



وذكر أن سعر كيلو الفسيخ يتراوح من 180 إلى 220 جنيها بزيادة ٣٥ جنيها عن العام الماضي، والرنجة من 85 جنيها للكيلو، والملوحة من 180 جنيها للكيلو، والسردين من 80 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن الأسعار هذا العام ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي.

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