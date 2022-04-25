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رئيس التحرير
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محافظات

مياه القناة: جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

صدى البلد

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، أن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي في إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك خلال أيام العطلات وأعياد شم النسيم.

 

وقال رئيس شركة مياه القناة ، إن العمل مستمر بنظام الورديات بالقطاعات والمناطق التابعة للشركة، مع  تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل قطاع فى نطاق عملهم للاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أي مشكلات فور حدوثها، لضمان استمرار واستدامة الخدمة للمواطنين، مؤكداً علي التنسيق الكامل بين إدارات الطوارئ على مستوى قطاعات والغرفة المركزية بالشركة.

 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع وبصفة مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب بقطاع الشركة فى مدن القناة وتقديم بيان إحصائى بإجمالى عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة لعمل التحليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا على مدار الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها، استمرارًا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات إقليم القناة.

 

وشدد رئيس مياه القناة، علي جميع رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

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وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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