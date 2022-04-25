أخبار الفن.. 5 أفلام عن سيناء بالسينما المصرية وهاني رمزي: المشاركة في العائدون شرف

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



أسطورة الوادي.. حمادة هلال يحتفل بنجاح المداح 2

احتفل الفنان والمطرب حمادة هلال، بنجاح الجزء الثاني من مسلسله الجديد "المداح" الذي يعرض ضمن مارثون دراما رمضان 2022 هذا العام على شاشة mbc.

وشارك حمادة هلال تقطيع تورتة المسلسل، احتفالا بالنجاح الكبير الذى شهده العمل وتصدره الترند على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المشاهدات على منصة "شاهد vip".

25 أبريل يوم لا ينسى فى تاريخ مصر فيه تم تحرير سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها فى 1982 وفقا لمعاهدة كامب ديفيد وقدمت السينما المصرية العديد من الأفلام السينمائية التى رفرف ضمن أحداثها العلم المصرى على أرض سيناء الحبيبة وظهر خلال هذه الأفلام العديد من بطولات القوات المسلحة المصرية بجانب قصص إنسانية عدة شهدها المجتمع المصرى في ذلك التوقيت.

وتحتفظ ذاكرة السينما بعدد من الأفلام التى توثق هذه المرحلة فى تاريخ مصر ،نستعرضها من خلال السطور التالية..

الرصاصة لا تزال في جيبي

فيلم مصري أنتج عام 1974، وهو من بطولة ومشاركة الفنانين محمود ياسين، وحسين فهمي، ويوسف شعبان، وصلاح السعدني، ونجوى إبراهيم، وسعيد صالح، وعبد المنعم إبراهيم، وحياة قنديل، وقصة إحسان عبد القدوس .

ونال جائزة أحسن قصة، وسيناريو وحوار رمسيس نجيب ورأفت الميهي، والفيلم من إخراج حسام الدين مصطفى.

أعلنت الفنانة ميريهان حسين وفاة خالها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت ميريهان حسين :" إنا لله و إنا إليه راجعون.. توفى الى رحمة الله تعالي خالي الحبيب الطيب الكريم عادل حلمي .. الله يرحمك يا خالو و يغفرلك و يسكنك فسيح جناته و يجمعني بيك في الفردوس الأعلى و يصبرنا على فراقك يا حبيبى .. برجاء الدعاء".

كشف الفنان هاني رمزي عن العوامل التي دفعته للمشاركة في بطولة مسلسل " العائدون " والذى يتم عرضه في الماراثون الرمضاني الحالي .

وتابع هاني رمزي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد قائلاً : " هناك العديد من العوامل التي دفعتني للمشاركة في بطولة مسلسل العائدون لعل أبرزها أن المشاركة في عمل وطني مثل العائدون شرف، كما أن السيناريو تم كتابته بشكل جيد للغاية وقد تحدثت مع الكاتب باهر دويدار وشكرته على هذا العمل الرائع.