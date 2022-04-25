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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يقبل يد المطربة المصرية فرح الديباني بعد إحياء حفل فوزه بالانتخابات..شاهد

ماكرون يقبل يد المطربة
ماكرون يقبل يد المطربة المصرية فرح الديباني

باتت المطربة مصرية الأصل فرح الديباني، حديث العالم، بعدما أحيت حفل فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانتخابات لولاية ثانية.

وغنت فرح الديباني صاحبة الـ33 عاما، La Marseillaise الوطني الفرنسي، وبنهايته اقترب ماكرون وطبع قبلة على يدها وشكرها، حسبما يظهر في مقطع متداول بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر فرح الديباني التي دعاها ماكرون لغناء النشيد الوطني، أول مغنية أوبرا مصرية وعربية تدخل أكاديمية أوبرا باريس، وكان ذلك في سبتمبر 2016.

وبعد 3 أعوام فازت بجائزتها الشهيرة عن الغناء الأوبرالي كأول مغنية مصرية تحصل عليها، وهي أول "سوبرانو" أجنبية تحيي فوز أحدهم بالرئاسة الفرنسية.

فرح الديباني أول أجنبية تؤدي في حفل رئاسي نشيد "لا مارسييز" المعروف كواحد من الأقدم بالعالم.

ونشأت الديباني في الاسكندرية وسط بيئة عائلية موسيقية، واعتادت منذ طفولتها على سماع الموسيقى التي يهواها والداها، وهي الموسيقى الكلاسيكية.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرح الديباني عام 2019، خلال فعاليات مؤتمر الشباب الذي عقد بالعاصمة الإدارية، وكانت من أبطال فيلم افتتاح المؤتمر "بطل كل يوم".

ماكرون فرح الديباني الرئيس الفرنسي فرنسا فوز ماكرون

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