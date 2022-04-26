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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 26-4-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

أظهر سعر الذهب استقرارا في مستهل  تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 26-4-2022،بالمقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر يوم السبت الماضي، لتثبت جميع الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة.

وبحسب ما ذكره تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية ، فقد سجل سعر جرام الذهب من  عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1085 جنيها للبيع و 1105 جنيها للشراء. 

وبلغ سعر الذهب  عيار 24 الأعلى فئة نحو 1240 جنيها للبيع و 1263 جنيها للشراء ..

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو930 جنيها للبيع و 947 جنيها للشراء جنيها .

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو723 جنيها للبيع و 737 جنيها للشراء  ..

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8680 جنيها للبيع و 8840 جنيها للشراء، وأوقية الذهب نحو38.6  ألف جنيه للبيع و 39.3 ألف جنيه ، وكيلو الذهب 1.24مليون جنيه للبيع و 1.3 مليون جنيه للشراء.

 

أسعار مصنعية الذهب والدمغة

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم مال واعمال Finance Real Esteat

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