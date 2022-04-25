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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع 10 جنيهات| أسعار الذهب تهوي بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين 25-4-2022

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين  25 أبريل  2022 وفقا لموقع gold price today.

 

أسعار الذهب دون مصنعية
 

وسجل أعلى سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب  اليوم الاثنين نحو 1240 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين نحو 1137جنيها.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1085جنيها.


بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 930جنيها.

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بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 723جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 620جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 8680جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.240 مليون جنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1933دولار للأوقية


أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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