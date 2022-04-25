الزمالك يصل الإسكندرية الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة المصري في الدوري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا السفر إلى الإسكندرية ظهر يوم الأربعاء المقبل، للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المصري المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.



ويخوض الفريق تدريبه الأخير استعدادا للمباراة مساء الأربعاء المقبل على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.



ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري.



ويحتل الفريق صدارة الدوري برصيد 35 نقطة جمعها من 15 مباراة.