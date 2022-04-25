حسام موافي: المريض النفسي أكثر إنسان يحتاج العطف والحنان.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن أكثر إنسان يحتاج إلى العطف والحنان هو المريض النفسي.



وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك من يفكر أن كلمة مريض نفسي يعني أن الشخص يدعي المرض"، موضحا أن أكثر إنسان محتاج العطف والحنان هو المريض النفسي أكثر من مريض السرطان.



وأشار حسام موافي إلى أنه لا ينبغي السخرية من المريض النفسي لأنه يعاني تماما، وقد يكون المريض النفسي أكثر ألما من المرض العضوي.



وتابع: "ممنوع التفكير في الانتحار نهائيا، الذي يفكر في الانتحار بعيد كل البعد عن الدين".

