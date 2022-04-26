سقوط طفلة وإصابة 9 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أصيبت طفلة لسقوطها من مكان مرتفع، وكذلك أصيب 9 آخرين في حوادث متفرقة شهدتها عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لعدد من المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.



وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، عددا من الإشارات تفيد بوقوع عدد من الحوادث على عدد من الطرق بمدن وقرى المحافظة أدى لإصابة طفلة لسقوطها من علو وإصابة 9 آخرين.



وأصيبت الطفلة ندا.م 5 سنوات، من قرية دلوش بمركز بلطيم، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأجرى لها أشعة أشعة مقطعية على الرأس، والحالة تحت الملاحظة والعلاج، بمستشفى بلطيم المركزي.



كما أصيب 9 آخرين في حوادث متعددة، منها إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، حيث أصيب شخصين في حادث سير بقرية منشأة عباس، وجرى نقل المصابين لمستشفى سيدي سالم المركزي.

كما أصيب شخصان في حادث تصادم بقلين المحطة بمدينة قلين، وجرى نقل المصابين لمستشفى قلين المركزي.



وأصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بجوار أبراج مكة بمدينة كفر الشيخ، جرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

كذلك أصيب شخص في حادث سير بقرية أبو طبل التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.