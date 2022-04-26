مصرع 5 طلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في حادث مروع بكفر الشيخ

شهد الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، حادثاً مأساوياً، حيث لقى 5 طلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مصرعهم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي كانت تقلهم مع سيارة نقل بمقطورة أمام قرية إبراهيم الدسوقي بنطاق مركز مطوبس.

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الدولي الساحلي الرابط بين محافظتي كفر الشيخ والإسكندرية أمام قرية إبراهيم الدسوقي، ووجود متوفين.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وتبين أنه أثناء سير السيارة رقـم ل ق ص 4162 نقل بالمقطورة رقم ل ع د 4386 قيادة م.م 45 سنة سائق، ويقيم قرية العجوزين ، مركز دسوق، وحال تهدئته بالسيارة قيادته بالطريق الساحلي الدولي في الاتجاه إلى محافظة الإسكندرية، وأمام قرية إبراهيم الدسوقى بنطاق مركز مطوبس، اصطدمت به من الخلف السيارة رقم د ل ف 1253 ملاكي، ما أدى لوفاة قائدها ومستقليها.

وتبين أن المتوفين جميعهم طلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمحافظة الإسكندرية، وجرى نقل المتوفين وإيداعهم مشرحة مستشفى رشيد المركزي لقربه من الحادث، تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقل المحاسب ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على الفور، وعدد من القيادات الأمنية للوقوف على الحادث، ومتابعة نقل الجثامين إلى المستشفى، وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق.