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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل توبة الحلقة 24.. توبة يعود لمصر ويفاجئ بزفاف شقيقه على إحسان

توبة
توبة

شهدت الحلقة 24 من  مسلسل توبة  ، عودة توبة إلى مصر في ليلة زفاف حبيبته إحسان على شقيقه إبراهيم الدباح، ويتفاجأ إبراهيم من الموقف، ويقول لتوبة كنت عارف إنك مش هتتاخر عليا، ورد عليه توبة، وقال: حد برده يتأخر على فرحه، وتنتهي الحلقة.

مسلسل توبة الحلقة 23.. توبة يتلقى صدمة بسبب زواج إحسان من شقيقه

بدأت الحلقة 23 من مسلسل توبه، بفرحة إبراهيم العارمة بعد موافقة إحسان على الزواج منه والذي اخبرها بأنه سيذهب لترتيب مستلزمات الزفاف، يذهب المشهد إلى توبه والدكتور حيث يتلاعب الدكتور ببعض المواد الكيميائية دون علم وليد بيك، ولكنه اتفق مع توبه على ذلك، ويذهب طرزان إلى الدكتور الذي يخبره بأنه أصبح الآن قادر على الإنجاب والذي يفرح كثيرًا بهذا الخبر.

يخرج توبه للجلوس وتأتي الفتاة التي تعمل مع وليد بك وتجلس بجانبه والتي تخبره عن سبب تواجدها هنا كما تسأله عن ابنه وزوجته، وينقلب الحديث في النهاية إلى الدعابة ليسألها توبه "هو انتي بتجيبي بنطلوناتك منين؟" لترد عليه ضاحكة بأنها ستأخذه لجلب ملابس له على ذوقها.

وجاء في مسلسل توبة الحلقة 23، تكثيف الشرطة جهودها من أجل فك لغز مقتل سيد الاجنبي واختفاء رجاله واختفاء فايزة، وتثار كل الشكوك حول توبة في انه المتورط الأول في قتل الأجنبي واخفاء رجاله بعد قتلهم.

ويخبر وجيه توبه أن سيحة قام باللازم بشأن محلات قطع غيار السيارات، كما يخبره بزواج إحسان من إبراهيم ويدخل توبه في حالة من الصدمة، ويأتي المزور صديق طرزان له ويسأله عن سبب وفاة سيد الأجنبي، ثم يتعاقد معه حول تزوير نصف مليون جنيه له وأثناء كتابة الشيكات يتربص أحد رجال إبراهيم ليعرف ماذا يحدث.

مسلسل توبه مسلسل توبة الحلقة 24 توبة الحلقة 24 شقيقة

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