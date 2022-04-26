مستشار الأمن القومي الأمريكي: نتفهم مخاوف إسرائيل بشأن إيران

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تتفهم مخاوف إسرائيل بشأن التهديدات لأمنها بما في ذلك أولا وقبل كل شيء إيران والوكلاء الذين تدعمهم.

ودعت إيران، أمس الإثنين، لعقد اجتماع جديد في فيينا لبحث الاتفاق النووي.

ووفقا لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن إيران والاتحاد الأوروبي يرفضان إطالة تعليق مفاوضات فيينا ويتفقان على عقد اجتماع حضوري في أسرع وقت ممكن، وهذا الاجتماع مطروح على جدول الأعمال.

وأضاف خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الاثنين: "نتفق مع الجانب الأوروبي بأن استمرار توقف المفاوضات لیس مطلوبا".

وتابع: "ندرس امکانیة عقد لقاء حضوري للأطراف المعنية لإعادة تفعیل الاتفاق النووي لکننا لم نحدد مکان اللقاء ومستوی التمثیل فيه"، مضيفا: "لم يتحدد موعد دقيق لجولة المفاوضات القادمة فلو ردت أميركا على القضايا المتبقية لكان الجميع الآن في فييناk فيينا الآن بانتظار الردود من أمريكا".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن إطالة أمد ذلك لن يكون لصالح أي طرف.